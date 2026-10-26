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«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в Африке

В рамках партнёрства с Интерполом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки — Serengeti III, предоставив аналитические данные о киберугрозах. В результате операции были задержаны 1462 подозреваемых и возмещён ущерб в размере $105 млн.

Текущая операция проводилась с 29 июня по 31 августа 2026 г. и стала третьей по счету. Интерполу оказывали содействие частные компании, а также представители правоохранительных органов 20 африканских стран и США. Операция была нацелена на борьбу с такими угрозами, как онлайн-мошенничество, программы-вымогатели, атаки с компрометацией деловой переписки (BEC). Всего было выявлено около 66 тыс. жертв злоумышленников. Финансовые потери, по оценке специалистов, составили $385 млн.

«Лаборатория Касперского» предоставила Интерполу информацию о киберугрозах и их технический анализ, включая данные о сетевой инфраструктуре, используемой в ботнетах и DDoS-атаках, а также сведения о фишинговых и вредоносных сайтах, нацеленных на пользователей в Африке.

«Киберпреступность не имеет границ — с использованием современных технологий атаки совершаются в беспрецедентных масштабах. Операция Serengeti III вновь подтверждает, что в таких условиях международное сотрудничество остаётся одним из наиболее эффективных способов борьбы со злоумышленниками, возвращения утраченных активов и защиты всего мирового сообщества от киберугроз», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола.

«Ни одна организация или страна в мире не может противостоять киберпреступности в одиночку, поскольку она носит трансграничный характер. Именно поэтому „Лаборатория Касперского“ активно сотрудничает с партнёрами по всему миру и делится глубокой экспертизой в области киберугроз. Мы гордимся тем, что компания регулярно участвует в операциях Интерпола, и каждый год расширяем опыт успешного совместного противодействия киберпреступности», — отметила Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по глобальным общественным связям.

Основные результаты операции Serengeti III: в Уганде ликвидированы две транснациональные мошеннические группировки и задержаны 365 иностранных граждан. Они подозреваются в причастности к сложным мошенническим онлайн-схемам, которые использовались для похищения инвестиций и пенсий жертв по всей Азии; в Анголе ликвидированы два незаконных центра майнинга криптовалюты, задержаны девять подозреваемых; в Нигерии задержан подозреваемый в организации масштабной фишинговой кампании и BEC-атак. Злоумышленники похищали учётные данные для доступа к программному обеспечению и собрали около 2,1 млн адресов электронной почты; в рамках другого расследования в Нигерии правоохранительные органы пресекли международную мошенническую схему, связанную с инвестициями, которая распространялась через мессенджеры. В результате был задержан один подозреваемый; кроме того, в ходе операции было обезврежено почти 11 тыс. объектов вредоносной инфраструктуры, задействованных в киберпреступной деятельности. Также продолжается несколько расследований, начатых по итогам Serengeti III.

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