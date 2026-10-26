Корпоративный менеджер паролей BearPass теперь доступен на Android и iOS

Компания «Беарпасс» (входит в Группу «Индид»), российский разработчик решений для управления корпоративными паролями и секретами, выпустила мобильное приложение BearPass для Android и iOS. Теперь сотрудники могут безопасно работать с учетными данными не только с рабочего компьютера, но и с мобильных устройств. При этом компания сохраняет централизованный контроль над хранением паролей и правами пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Мобильное приложение расширяет возможности BearPass, позволяя сотрудникам получать доступ к рабочим учетным данным непосредственно со смартфона, без необходимости запрашивать и пересылать конфиденциальную информацию через мессенджеры или электронную почту. Это особенно актуально для специалистов, которым требуется оперативный доступ к внутренним сервисам, информационным системам и другим рабочим ресурсам вне офиса или рабочего места.

Основные возможности мобильного приложения

В мобильной версии BearPass доступны основные инструменты для повседневной работы с учетными данными. Пользователи могут просматривать корпоративные и персональные хранилища, работать с папками и записями, находить необходимые сведения с помощью поиска и открывать прикрепленные файлы. При этом каждому пользователю доступны только те записи, на которые у него есть соответствующие разрешения. Приложение также поддерживает генерацию надежных паролей и создание одноразовых кодов подтверждения (TOTP).

Еще одна важная функция — системное автозаполнение учетных данных. BearPass автоматически подставляет логины и пароли при авторизации в браузерах и других приложениях, избавляя сотрудников от необходимости вручную искать и копировать конфиденциальные сведения. Это упрощает повседневную работу с корпоративными сервисами и сокращает количество операций с паролями.

Безопасная авторизация и защита данных

Для защиты мобильного хранилища предусмотрена разблокировка с помощью PIN-кода или биометрии — по отпечатку пальца либо распознаванию лица. Это позволяет сотрудникам быстро открывать необходимые записи, сохраняя защиту конфиденциальной информации от постороннего доступа.

Для подключения к корпоративной системе доступны QR-код и технология единого входа (Single Sign-On, SSO). Использование SSO позволяет задействовать существующую в организации систему аутентификации, упрощая авторизацию сотрудников и сохраняя единый подход к управлению доступом. Доступность отдельных способов подключения зависит от операционной системы мобильного устройства и версии сервера BearPass.

Централизованное управление корпоративными секретами

Мобильная версия сохраняет действующую модель управления доступом. Приложение подключается к серверу BearPass, который может быть развернут в собственной инфраструктуре организации или размещен в облаке. При локальном развертывании подключение со смартфона возможно через корпоративную сеть или VPN.

Настройка системы, разграничение прав и другие административные операции по-прежнему выполняются через веб-интерфейс BearPass. Компания самостоятельно определяет, какие сведения доступны сотрудникам, и может оперативно отзывать предоставленные разрешения, в том числе при их увольнении.

«Развивая BearPass, мы стремимся сделать безопасную работу с учетными данными естественной частью повседневных процессов. Сегодня сотрудники решают рабочие задачи не только в офисе, и отсутствие удобного доступа к корпоративным паролям нередко приводит к лишним запросам коллегам или передаче конфиденциальной информации через мессенджеры. Выпуск мобильного приложения позволяет изменить этот подход, сделав работу с паролями проще и безопаснее. Для бизнеса это возможность сократить использование неконтролируемых способов передачи учетных данных, снизить нагрузку на ИТ-службы и обеспечить соблюдение корпоративных требований безопасности независимо от того, где работают сотрудники», — сказал Валерий Комягин генеральный директор компании «Беарпасс».

Мобильное приложения BearPass уже доступно для скачивания.