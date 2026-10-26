«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock

Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 14.7.7.959 и ЕЦУ Dallas Lock 6.0.468.1 успешно прошли испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

В обновленной версии СЗИ Dallas Lock 8.0 реализованы следующие улучшения и доработки.

Анализ установленного ПО на уязвимости в соответствии с БДУ ФСТЭК России.

Новый модуль «Средство обнаружения и реагирования», в котором доступно сканирование системы на индикаторы компрометации (IoC) и обнаружение угроз с помощью индикаторов атаки (IoA), реализован сбор данных о системе (запущенные процессы, сетевые соединения, дампы оперативной памяти и памяти процесса), а также новые реакции на угрозы: «Удаление файла», «Запуск сценария», «Выключение АРМ». Добавлена возможность выбирать область сканирования системы на индикаторы компрометации (IoC) и настраивать директории, в которых новые файлы будут автоматически сканироваться на угрозы.

Формирование отчета на основе событий журналов Dallas Lock 8.0.

Механизм отслеживания и восстановления работоспособности модулей МЭ и СОВ.

Управление с ЕЦУ профилями и фильтрами МЭ, заблокированными учетными записями, архивацией журналов, локальными и сетевыми принтерами.

Создание исключения фильтрации МЭ для процесса по имени и порту.

Увеличение числа журналируемых событий модуля СКН.

Завершение активных сессий пользователей средствами Dallas Lock 8.0 и другие улучшения.

В обновленной версии ЕЦУ Dallas Lock реализовано следующее.

Поддержка нового продукта: Система контроля доступа к сети «NAC Dallas Lock». ЕЦУ обеспечивает централизованное управление параметрами контроля доступа для конечных узлов сети. В результате администратор получает инструменты для централизованной настройки зон доверия, мониторинга и управления статусами подключений. Пользователь системы получает доступ к разрешённым ресурсам через Агента ЕЦУ. Реализован обмен данными между ЕЦУ и WAF Dallas Lock в части запроса IPsec-сертификатов, мониторинга сетевых соединений, определения зон доверия и принудительного разрыва сессий. В модель лицензирования ЕЦУ добавлен новый компонент, отвечающий за функциональные возможности NAC.

Расширение возможностей управления компонентом «Средство обнаружения и реагирования» для клиентов Dallas Lock 8.0: управление новыми реакциями на угрозы, такими как запуск командного сценария реагирования, блокирование выполнения команд, завершение вредоносного процесса, выключение АРМ; управление временной отсрочки завершения сеанса на АРМ; управление сбором данных о системе с целевого узла. Доступна следующая информация: запущенные процессы, сетевые соединения, авторизованные учетные записи, список автозапуска ПО.

Запуск заданий на самотестирование функций СЗИ для клиентов Dallas Lock 8.0.

Поддержка новых редакций СЗИ ВИ Dallas Lock.

Расширение перечня данных в отчётах Агента ЕЦУ: в отчет об аппаратном обеспечении добавлена информация о подключенных USB-устройствах, а также VID и PID устройств; в отчет о программном обеспечении добавлена информация о составе и версиях установленных драйверов.

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент» и одним из самых популярных и востребованных решений на рынке систем защиты информации.

Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том числе содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах (ГИС), иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищенности включительно, при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории значимости включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно, в том числе содержащейся в АС до класса защищенности 1Б включительно.

ЕЦУ Dallas Lock — это кроссплатформенное средство централизованного управления средствами защиты Dallas Lock, функционирующее в том числе на сертифицированных российских операционных системах. Решение предназначено для комплексного контроля всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от ее структуры и масштабов — от рабочих станций и серверов до сетевого оборудования и периферийных устройств.