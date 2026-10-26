Исследование «Ситилинк»: как россияне оснащают автомобиль и что они покупают в первую очередь

Почти каждый водитель ежедневно «заряжает» от прикуривателя хотя бы один гаджет — таких 88%. Но за общим оснащением скрывается разрыв: базовые аксессуары стали нормой (видеорегистратор есть у 75%), а до специализированной техники вроде OBD2-сканеров руки доходят лишь у трети. «Ситилинк» опросил более 1,5 тыс. клиентов и разобрался, что на самом деле покупают российские автомобилисты, где и почему. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

В опросе в основном приняли участие водители со стажем: 89% респондентов регулярно садятся за руль, 96% -- автовладельцы. Более половины (55%) ездят свыше 20 лет, еще 34% — от 10 до 20 лет.

Среди опрошенных преобладают мужчины (85%), основная возрастная группа — 35–54 года (68,5%), при этом 73% живут в крупных городах с населением от 500 тысяч человек, включая Москву и Санкт-Петербург.

Такая аудитория хорошо знакома с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля — и ее ответы отражают реальный, практический взгляд на оснащение машины, а не модные увлечения.

Оснащение машины: базовые аксессуары стали нормой

Тройка самых распространенных автомобильных устройств выглядит предсказуемо: видеорегистраторы (75%), зарядки в прикуриватель (72%) и держатели для телефона (61%). Более специализированная техника встречается заметно реже: OBD2-сканеры есть у 36% автовладельцев, пуско-зарядные устройства - у 30%, цифровые компрессоры у 27%, а беспроводные зарядки лишь у 17%.

Базовые аксессуары уже стали стандартом оснащения: их меняют и обновляют, как расходники. Специализированные устройства пока зона роста — многие водители о них просто не задумывались, хотя польза очевидна.

Диагностика и экстренные сценарии: знакомо, но используется не всеми

С OBD2-сканерами картина типична для категории, которую еще предстоит «открыть»: 31% водителей пользуются сканером регулярно, еще 14% пробовали, но не остались. При этом 37% знают об устройстве, но не применяют, а 18% впервые слышат о нем из анкеты.

У пуско-зарядных устройств сценарий понятнее: при разряженном аккумуляторе 39% водителей пользуются ПЗУ, еще 19% «прикуривают» от другой машины, и лишь 26% вообще не сталкивались с этой проблемой.

Вывод простой: такие устройства помогают решить типичные проблемы самостоятельно — без визита в сервис и помощи соседей по парковке. Все, что для этого нужно, — узнать, как они работают.

Что покупают автомобилисты

За последний год чаще всего приобретали товары регулярного обслуживания и повседневные аксессуары: масляные фильтры (43%), щетки стеклоочистителя (37%), держатели и зарядки для телефона (29%), тормозные колодки (29%) и видеорегистраторы (21%). Техника посложнее покупается реже — компрессоры (20%), пуско-зарядные устройства (14%), OBD2-сканеры (11%).

Зарядка и питание — повседневная потребность: у 47% автомобилистов к прикуривателю или USB подключено одно устройство, у 31% — два, еще у 10% — три и более. Итого 88% водителей пользуются хотя бы одним подключенным гаджетом.

Где покупают автоэлектронику

Каналы продаж распределились так: маркетплейсы — 74,9%, сети магазинов электроники — 50,3%, автомагазины — 43,1%. Автофорумы и сообщества выбирают лишь 1,8%.

Маркетплейсы уверенно лидируют, но это данные о привычках покупателей, а не о реальной доле каналов в выручке. Показательно другое: почти половина аудитории параллельно покупает автоэлектронику в офлайн-сетях — привычки меняются, но доверие к «потрогать руками» никуда не делось.

Что решает покупку: рациональность берет верх

Главные факторы выбора — цена (52%) и технические характеристики (51%), за ними следуют отзывы (41%) и бренд с надежностью (40%). Внешний вид устройства упомянули менее 1% опрошенных.

Российский водитель покупает автогаджеты как инструменты, а не как имиджевые аксессуары. Его убеждают конкретика, цифры, отзывы и честное соотношение цены и качества.

Автогаджеты в подарок: неожиданный тренд

Многие водители хотя бы раз выбирали автоэлектронику в подарок — себе или для машины знакомых. Лидер — видеорегистратор (45%), дальше идут зарядные устройства, включая беспроводные (16%), держатели для телефона и щетки стеклоочистителя (по 12%). Ищут и покупают подарки преимущественно на маркетплейсах (39%) и в сетях электроники (34%).

Видеорегистратор в подарок — уже почти классика: полезно, понятно, работает сразу после установки.

Главные цифры исследования: 74,9% покупают автоэлектронику на маркетплейсах: 52% обращают внимание на цену при выборе автогаджета; 75,1% автовладельцев имеют видеорегистратор; 88% используют хотя бы одно устройство, подключенное к прикуривателю или USB.