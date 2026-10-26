Исследование «Рег.облака»: малый бизнес стал переходить на защищенную облачную инфраструктуру

Российский провайдер облачных и bare-metal-решений «Рег.облако» зафиксировал на рынке облачных услуг тенденцию активного перехода малого бизнеса на защищенную инфраструктуру. Небольшие компании становятся его основным драйвером, по данным «Рег.облака», 86% пользователей защищенного облака 152-ФЗ — малые компании. За последние три месяца число новых подключений выросло на 80% по сравнению с I кварталом 2026 г., а общее количество пользователей аттестованного облака превысило 5,5 тыс. компаний.

Кроме того, активный спрос на защищенную инфраструктуру вышел за пределы технологического сектора: 78% корпоративных заказчиков облачной инфраструктуры 152-ФЗ в Рег.облаке работают вне ИТ-сферы. Категорию ИТ-компаний занимает 22% пользователей, однако остальные 78% распределены между оптовой торговлей (10%), здравоохранением (6%), финансовыми организациями, розничной торговлей и научно-техническими компаниями (5%). Защищенное облако также используют предприятия промышленности, строительства, образования и логистики.

Динамика отражает структурный сдвиг, который фиксируется на фоне общего повышения внимания бизнеса к вопросам обработки персональных данных. По оценкам экспертов «Рег.облака» в 2026 г. российские компании стали чаще оценивать не вероятность проверки как таковой, а потенциальные издержки, связанные с обработкой чувствительной информации. Такой подход меняет приоритеты: защита данных переходит из категории формального требования в категорию управления рисками. Для малого бизнеса это прямая необходимость искать решения, которые позволяют соответствовать регуляторным требованиям без создания собственной защищенной инфраструктуры.

Собственный защищенный контур требует капитальных затрат на оборудование, внедрение и сопровождение средств защиты, а для небольшого предприятия это зачастую высокая статья расходов. Аттестованное облако позволяет получить готовую инфраструктуру без лишних затрат и времени. При этом компании не уходят от стандартной инфраструктуры полностью: 37% действующих пользователей «Рег.облака» ранее использовали публичное облако провайдера, а 27% совмещают оба формата, распределяя системы с учетом чувствительности данных. Такая модель становится типовой для рынка — бизнес размещает персональные данные в защищенном сегменте, а остальные системы оставляют в публичном облаке.

«Малый бизнес сегодня считает не стоимость аренды облака, а стоимость ошибки. Одна утечка может стоить дороже, чем годовой оборот. Собственный защищенный контур — это оборудование, специалисты, время и ресурсы на аттестацию. Аттестованное облако провайдера позволяет получить ту же инфраструктуру быстро и за доступную стоимость», — сказал Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака».

Напомним, что с 30 мая 2025 г. в России действуют новые требования к обработке персональных данных. Аттестованная облачная инфраструктура позволяет компаниям соответствовать этим требованиям без создания собственного защищенного контура. В дополнение к защищенным серверам пользователи «Рег.облака» задействуют резервное копирование, публичные IP-адреса, снапшоты и управляемые базы данных. Защищенное облако «Рег.облака» аттестовано по первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) согласно приказу №21 ФСТЭК России. Провайдер также обладает лицензией ФСБ на работу с криптографическими средствами и сертификатами соответствия международным стандартам ISO/IEC.