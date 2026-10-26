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Innostage протестировала процесс автоматизированной миграции политик на NGFW «Континент 4»

Компания Innostage, российский провайдер киберустойчивости, в рамках одного из проектов в области импортозамещения провела успешное тестирование процесса автоматизированной миграции политик c зарубежного NGFW на многофункциональный межсетевой экран следующего поколения «Континент 4» от разработчика «Код Безопасности». Специалисты убедились в том, что инструмент, входящий в состав системы «Континент 4», помогает решить задачу переноса политик, существенно снижает объем ручной работы и готов к использованию в других подобных проектах. Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

В западных NGFW за годы эксплуатации пользователями накапливается большой объем специфических правил, объектов, нестандартных механизмов, а архитектура и логика работы у них чаще всего отличается от российских решений. Поэтому перенос политик межсетевого экранирования является одной из главных сложностей, с которой сталкиваются ИТ-специалисты при миграции. На российском рынке до сих пор мало публичных кейсов, в которых этот процесс был в достаточной степени автоматизирован.

Компания «Код Безопасности» разработала специальный инструмент для конвертации конфигурации из JSON-формата, который генерируется NGFW Check Point, в формат, понятный системе «Континент 4» и готовый к импорту в приложении «Менеджер Конфигурации». Специалисты Innostage использовали его в одном из проектов импортозамещения, где необходимо было заменить решения Check Point на «Континент 4».

В общей сложности тестирование проходило около месяца. Специалисты провели большое количество итераций: создавали пул правил безопасности и правил трансляции, переносили их в новую систему, проверяли корректность переноса и фиксировали ограничения. После этого они адаптировали правила и запускали проверку заново.

Главная сложность состояла в автоматизации через API. В системе «Континент 4» есть библиотека 4_lib, но в ее документации не хватало деталей, которые в полной мере описывали бы работу с API. Эта проблема решалась путем дополнительных тестовых испытаний, доработки логики конвертации, фиксации и документирования сценариев, где API ведет себя стабильно.

«Тестирование показало, что встроенные инструменты вендора «Код Безопасности» удобны, функциональны и могут быть использованы для миграции с импортного решения на отечественную систему «Континент 4». Безусловно, результат их работы по-прежнему требует тщательной ручной проверки, но такая автоматизация позволяет значительно сократить трудозатраты инженеров и исключить ошибки, которые могли быть допущены при ручном выполнении переноса. Мы получили в свое распоряжение еще один способ более быстрого и качественного выполнения работ. Также он может быть интересен всем, кто планирует переход на решения «Кода Безопасности» с импортных межсетевых экранов», – сказал Аскар Гибадуллин, инженер Innostage.

В январе 2026 г. компания Innostage провела независимое тестирование межсетевого экрана нового поколения NGFW «Континент 4» в режиме «Детектор атак», доказав, что это решение соответствует заявленным характеристикам и обладает достаточной эффективностью.

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