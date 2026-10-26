edna автоматизировала подбор участников оценки «360 градусов» с помощью ИИ в BPMSoft

Компания edna, поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций, реализовала проект автоматизации HR-процесса оценки персонала по методу «360 градусов» на базе BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). С помощью ИИ-инструментов платформы было настроено автоматическое формирование списков, определяющих уровень компетенций сотрудников на основе анализа рабочих коммуникаций. Решение ежемесячно обрабатывает около 200 тыс. записей о взаимодействиях и позволяет сэкономить сотни человеко-часов при подготовке ежегодного отчета. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Метод «360 градусов» предполагает оценку сотрудника со стороны коллег, руководителей и других участников рабочих процессов. Он позволяет получить комплексное представление о профессиональном взаимодействии, коммуникативных навыках и других компетенциях персонала. При этом достоверность результатов во многом зависит от того, насколько правильно сформирован круг оценивающих: они должны регулярно взаимодействовать с сотрудником, но не быть заинтересованными в завышении или занижении его баллов.

Ранее в edna вся подготовка к мероприятию проводилась вручную. Каждый сотрудник самостоятельно составлял список примерно из десяти коллег, которые могли бы его аттестовать, после чего руководители подразделений проверяли и объединяли полученные данные. Затем HR-служба формировала итоговый список участников и переносила информацию в систему. Процесс требовал значительных трудозатрат и создавал риск субъективного подбора респондентов для обратной связи, поскольку сотрудники могли отдавать предпочтение коллегам, с которыми поддерживают хорошие отношения.

Для выполнения этой задачи edna использовала возможности BPMSoft версии 1.9, в которой есть встроенная возможность подключения больших языковых моделей (LLM) к бизнес-процессам. Компания интегрировала с BPMSoft китайскую облачную модель Qwen3. Разработанное решение автоматически собирает информацию о взаимодействиях сотрудников из четырех источников: электронной почты, внутреннего мессенджера, Jira и Service Desk. Ежемесячно система обрабатывает около 200 тыс. записей, отражающих интенсивность рабочих коммуникаций. При этом ИИ не анализирует содержание переписки: для формирования списков используются сведения о фактах и частоте контактов между сотрудниками.

На основе собранных данных языковая модель определяет круг коллег, наиболее подходящих для участия в оценке конкретного сотрудника. Система формирует списки примерно из десяти респондентов для каждого участника, после чего результаты передаются в корпоративную HR-систему, где проводится сама оценка «360 градусов».

Проект был реализован за четыре месяца, включая обновление BPMSoft до актуальной версии, проектирование архитектуры решения, настройку сбора данных из корпоративных систем, разработку бизнес-процесса и тестирование. Использование штатных инструментов интеграции с LLM позволило организовать взаимодействие с языковой моделью непосредственно в BPMSoft без создания кастомного механизма подключения.

Георгий Гаспаров, руководитель по операционной деятельности edna: «При традиционном подходе сотрудники самостоятельно определяли, кто будет их оценивать, а руководители и HR-служба тратили значительное время на проверку и объединение списков. При этом избежать субъективности было практически невозможно. Мы решили использовать данные о реальных рабочих взаимодействиях, чтобы формировать списки для получения обратной связи по единым критериям. Рассчитываем, что новый подход позволит сэкономить сотни человеко-часов и повысить объективность процесса».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Помимо автоматизации подготовительного этапа, проект предусматривает дальнейшее применение ИИ для анализа полученных результатов. На основе оценок и комментариев сотрудников языковая модель сможет формировать рекомендации для руководителей, в том числе выявлять компетенции, требующие развития».

Проект стал очередным этапом расширения сферы применения BPMSoft в edna. Сегодня платформа объединяет процессы продаж, документооборота, согласования договоров, управления клиентскими данными и ряда внутренних операций. Системой пользуются около 200 сотрудников из различных подразделений компании, включая продажи, маркетинг, бухгалтерию, юридическую и HR-службы. Развитие и сопровождение платформы BPMSoft обеспечивает собственный центр компетенций edna.