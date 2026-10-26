«Диасофт» представил новую версию «Аналитического центра» в Digital Q.Reporting с расширенными возможностями автоматизации управления данными

Компания «Диасофт» обновила продукт «Аналитический центр» и представила его новую версию. Он входит в состав решения Digital Q.Reporting и предназначен для организации управления жизненным циклом данных. «Аналитический центр» – технологически актуальный и импортонезависимый продукт. Он предоставляет новые возможности для автоматизации управления данными и отвечает строгим требованиям информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

По итогам обновления в продукт были добавлены следующие возможности:

Управление жизненным циклом данных. В «Аналитический центр» добавлена функциональность, которая автоматически разделяет данные на «горячие» и «холодные», а также перемещает редко используемые данные из «горячего» хранилища в «холодное». Это позволяет существенно освободить вычислительные ресурсы и оптимизировать хранение данных на дисках.

Расширение технологического стека. Продукт поддерживает Java 17 с расширенной поддержкой до 2029 г. Это позволяет использовать актуальный технологический стек и современные версии платформенных компонентов. Добавлена поддержка СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Кроме того, сервер приложений Digital Q.AppServer теперь работает с тремя СУБД (Digital Q.DataBase, Arenadata DB и Oracle Database), что позволяет собирать решение в разных конфигурациях (например, Digital Q.AppServer + Arenadata DB или Digital Q.AppServer + Oracle Database). Это расширяет возможности импортозамещения для банков.

Обеспечение требований информационной безопасности. Проведен комплекс работ по устранению уязвимостей. Изменения обеспечивают соответствие продукта требованиям информационной безопасности и позволяют использовать его без дополнительных ограничений.

Развитие интеграционных и эксплуатационных возможностей. Расширены инструменты для интеграции, мониторинга и управления компонентами системы: единая точка контроля компонентов в ЦОД с переключением контуров, веб-сервис обнаружения активного сервера, 24 метрики здоровья системы, адаптер к Apache Kafka для логов, передача событий ИБ в протокол Syslog и в Apache Kafka. Реализован собственный сервис репликации для MPP-систем, компонент миграции и загрузки данных (Oracle, Arenadata DB, CSV).

За последний год продукт «Аналитический центр» получил развитие еще по трем направлениям.

На базе микросервисной архитектуры для пользователей реализован удобный современный интерфейс для подготовки и сдачи обязательной отчетности.

Для сопровождения и администраторов добавлены:

Управление жизненным циклом данных – перенос редко используемых данных из Arenadata DB в Hadoop с контролем качества и возможностью восстановления.

Репликация Arenadata DB – синхронизация изменений с активного кластера базы данных на пассивный кластер с сохранением доступности.

Housekeeping – управляемое удаление и временное хранение устаревших данных, оптимизация хранения на диске.

Для разработки реализованы DevOps-конвейер на базе Ansible (автоматизированные установка, обновление и откат), установка прикладных пакетов и ETL-процессов, ИИ-агент для работы с моделью данных и автоматическая генерация ETL через YAML.

Компания «Диасофт» развивает решение Digital Q.Reporting с учетом современных требований к производительности, надежности, информационной безопасности и эксплуатации корпоративных систем. Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и включено в реестр российского программного обеспечения (запись №16797 от 01.03.2023).