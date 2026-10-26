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Девятка, семерка и ноль: какие цифры россияне выбирают для красивых номеров

Аналитики «МегаФона» раскрыли предпочтения россиян при выборе красивых номеров. С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, семь и ноль — именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (79% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 18%. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Основными покупателями красивых номеров стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая половину всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (19%) и 21–30 лет (18%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 70% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 30%.

В сегменте VIP-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестерками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более 1 млн руб.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями.

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