Axelot подготовил склад «Север ТСЛ» к работе с новым поклажедателем

Axelot завершил логистическое проектирование для 3PL-оператора «Север ТСЛ» в Екатеринбурге. Эксперты подготовили складской комплекс к обслуживанию нового поклажедателя, разработали целевую модель грузообработки и дорожную карту внедрения Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Север Транспортно-складская логистика» оказывает полный комплекс 3PL-услуг: ответственное хранение, погрузочно-разгрузочные работы, кросс-докинг, комплектацию, копакинг и доставку грузов по всей России. Компания управляет собственными холодильными складами общей площадью более 30 тыс. кв.м, и часть из них — складской комплекс площадью 6 тыс. кв.м — была доверена экспертам Axelot для проведения логистического аудита и подготовки дорожной карты изменений и функциональных границ WMS для работы с новым поклажедателем. При этом главным помещением для обследования стал склад (1,95 тыс. кв.м), где используются фронтальные стеллажи для хранения и круглосуточно поддерживается требуемый температурный режим, а обработка грузов ведется с применением вилочных погрузчиков, штабелеров и гидротележек.

Интересной деталью проекта стало дополнительное обследование склада действующего 3PL-оператора в Новосибирске, который уже работает с новым поклажедателем. Это позволило команде AXELOT детально изучить требования к грузообработке и спроектировать процессы «Север ТСЛ» с учетом специфики клиента.

Эксперты Axelot рассчитали параметры технологических зон, разработали алгоритмы приемки, размещения, отбора, комплектации и отгрузки. Для работы с охлажденной и замороженной продукцией были предусмотрены раздельное хранение по температурным режимам и строгое соблюдение принципа FEFO. Также специалисты уточнили потребность склада в персонале и погрузочно-транспортном оборудовании.

Для подготовки к автоматизации склада эксперты Axelot сформировали верхнеуровневый план развития складского хозяйства — дорожную карту внедрения WMS — и для каждого из разработанных бизнес-процессов описали обязательный минимум функционала системы: от управления приемкой и размещением до маршрутизации заданий и интеграции с КИС. Внедрение системы — выбор остановлен на решении Axelot WMS — уже идет.