«Астра ИИ Платформа» открывает бизнесу доступ к безопасным агентам

«Группа Астра» вывела на рынок «Астра ИИ Платформу» – новое решение из экосистемы «Астра ИИ». С ним можно без написания кода создавать, запускать и развивать корпоративные ИИ-приложения в режиме визуального редактирования, и сроки их внедрения сократятся с месяцев до дней. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Как и все продукты линейки, «Астра ИИ Платформа» поддерживает локальное развертывание и работу в закрытом контуре. Ее важное отличие от Open Source-аналогов в том, что с ней есть возможность успешно пройти проверки безопасности ПО: у открытых платформ бывает много уязвимостей, а соответствие требованиям к защите информации критично для всех, кто работает с «чувствительными» данными.

В основе продукта лежат два конструктора, представляющих собой визуальные среды для сборки ИИ-решений. ML-конструктор отвечает за модели машинного обучения, которые учатся на данных и строят прогнозы, позволяя создавать и внедрять ML-алгоритмы, обучать и развертывать модели. LLM-конструктор работает с большими языковыми моделями, автоматизирует бизнес-процессы, помогает создавать ассистентов с функционалом для умного поиска и агентов для рутинных задач. Визуальное проектирование дает возможность собирать ИИ-процессы из блоков, настраивать их и запускать отладку в реальном времени. Интеграция с кодовым агентом «Астра ИИ Код» кратно ускоряет разработку, так как все шаги можно проходить с ИИ-напарником.

«Астра ИИ Платформа» создана для организаций всех уровней, на которые распространяются высокие требования к защите персональных данных. Она избавляет от проблем, связанных и с недоступностью ведущих зарубежных LLM- и облачных платформ, и с дефицитом экспертизы, за счет собственного фреймворка и подхода low-code.

Прикладные возможности LLM-конструктора «Астра ИИ Платформы» выходят за рамки одного сценария. Несмотря на формат low-code, она допускает редактирование кода любых блоков и поддерживает создание пользовательских блоков на языке Python. LLM-конструктор работает с популярными локальными и облачными инференс-провайдерами LLM, а также включает встроенное формирование баз знаний для технологии RAG – благодаря ей ИИ находит нужную информацию в документах и других источниках. Отдельное направление – мультиагентная оркестрация: управление взаимодействием между агентами и делегирование задач. Через tool calling, позволяющий ИИ вызывать внешние инструменты, агенты подключаются к CRM, ERP, web-поиску, почте. За счет всех этих свойств продукта с ним можно собирать как отдельных ассистентов, так и мультиагентные системы под конкретные процессы.

«Астра ИИ Платформа» подходит для создания множества разных агентов. Это может быть «ИИ-аналитик», автоматизирующий процессы аналитики и управления данными, «ИИ-финансист», решающий финансовые задачи и проводящий глубокий анализ, «ИИ-секретарь», выступающий ассистентом для автоматизации бизнес-процессов, «ИИ-техподдержка», выполняющий роль интеллектуального помощника техподдержки, или «ИИ-мониторинг рисков», контролирующий соблюдение норм в государственных компаниях и банках.

«Сейчас большинство крупных организаций активно внедряет ИИ, но нехватка ML/LLM-инженеров только растет: количество вакансий стремительно увеличивается. Мы создали «Астра ИИ Платформу», чтобы расширить возможности уже существующих команд и ускорить внедрение ИИ в компаниях, где таких специалистов нет. Подход low-code и конструкторы ML и LLM позволяют оперативно запускать работающие ИИ-процессы, не требуя глубокой экспертизы в машинном обучении. Это решение, которое делает ИИ доступным для бизнеса без увеличения штата и длительной разработки», – сказал Владимир Нелюб, управляющий партнер «Астра ИИ», директор по науке и ИИ «Группы Астра».

Эффективность «Астра ИИ Платформы» подтверждается прикладными сценариями. ML-модели классификации, обученные на платформе, вместе с VLM-моделями обрабатывают чертежи и распознают текст. На обработку десяти страниц со схемами и спецификациями уходит всего 5 минут, а данные подготавливаются для загрузки в инженерные системы. Раньше специалист тратил время на чтение схемы, потому что только он мог понять подпись, – теперь это делает модель, и у человека остается больше времени на другие важные задачи.

«Астра ИИ Платформа» включена в реестр отечественного ПО и уже доступна организациям, которым важны безопасность данных и скорость внедрения ИИ.