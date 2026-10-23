В России запустили бесплатное приложение для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Вслед за новым сервисом «Навигатор подготовки к ЕГЭ» на портале «Госуслуги», онлайн-школа «Школково» запустила приложение для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Оно полностью бесплатное и доступно для всех. Продукт создан в том числе с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители онлайн-школы «Школково».

В приложении можно смотреть вебинары преподавателей, решать задачи во время прямых эфиров, смотреть видео в записи и скачивать уроки для просмотра без интернета. Приложение доступно для скачивания на всех платформах.

Основную часть приложения разработчики сделали общей для iOS и Android, чтобы не создавать и не поддерживать две отдельные версии с нуля. Для этого использовали React Native — инструмент, позволяющий писать общий код для обеих платформ. При этом видеоплеер и механизм скачивания уроков создали отдельно для операционных систем Apple и Google — на языках Swift и Kotlin. Как объясняют в команде, такой подход позволяет учитывать особенности устройств. Для работы без интернета приложение хранит необходимые данные на самом гаджете. Отдельные инструменты отвечают за их быстрый поиск и обновление после подключения к сети.

В работе над приложением команда «Школково» использовала ИИ-помощников Claude и Codex. Им поручали в том числе искать ошибки в коде. Каждую потенциальную ошибку повторно оценивал независимый проверяющий, чтобы отсеять ложные срабатывания. После исправления работу приложения проверяли на iPhone и Android-устройствах разных моделей, в том числе под учетной записью ученика. Часть испытаний проводили с помощью ИИ: система управляла реальным iPhone, нажимала кнопки, прокручивала страницы, вводила текст и делала снимки экрана.

Всего было создано более 500 различных сценариев использования приложения на основе действий реальных пользователей. Это позволяет на ранней стадии исправить большинство ошибок и сделать функционал удобным и привычным для учеников.

Всего в ходе проверок сделали более 10 тыс. скриншотов с реальных устройств и разобрали 190 замечаний тестировщиков. Отдельно проверяли скачивание и воспроизведение больших объемов видео. Команда подготовила более 12400 автоматических тестов. Они охватывают как отдельные функции, так и последовательности действий пользователя: от первого запуска и входа в аккаунт до скачивания урока и его просмотра без интернета.

Эти проверки запускаются автоматически перед выпуском новой версии на iOS и Android. Если обнаруживается сбой, публикация блокируется. Отдельно проверяются скорость работы приложения и программы, которые отвечают за его отправку в магазины. Проверяли и сами тесты. Для этого в исправленный код намеренно возвращали ошибку: если автоматическая проверка ее не замечала, значит, на такую проверку нельзя было полагаться. По данным разработчиков, во время одного из аудитов провели 79 подобных испытаний — во всех случаях тесты обнаружили внесенные ошибки.

Команда планирует добавить в приложение ИИ-бота. Он должен помогать разбирать задачи, отвечать на вопросы по урокам и подсказывать, какие темы стоит повторить. Еще одна запланированная функция — персональный план подготовки к экзамену. Его предполагается составлять с учетом текущих знаний ученика и желаемого результата: какие темы изучать, в каком порядке и к какому сроку.

Приложение получило функционал, охватывающий все аспекты, необходимые для успешной подготовки. Первые пользователи уже оценили приложение и поделились пожеланиями, команда будет развивать и дополнять материалы и доступный функционал.