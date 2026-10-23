Trassir перевел на TLS 1.3 соединения VMS с облаком и центральной системой управления

Разработчик систем видеонаблюдения Trassir выпустил версию VMS 4.9.14.0 с поддержкой TLS 1.3 на порту 443. По этому порту сервер на объекте обменивается данными с облачным сервисом Trassir Cloud и центральной системой управления Trassir CMS. Протокол входит в базовые возможности VMS, отдельный модуль покупать не нужно. Об этом CNews сообщили представители Trassir.

С этим релизом актуальная версия протокола работает на всех основных соединениях системы. Поддержка TLS 1.3 и настройка минимальной версии протокола появились раньше, в релизе 4.9.6.0, и действовали на трех портах: 8080: веб-интерфейс, подключение мобильных клиентов, интеграции через SDK; 556: передача видеопотока по HTTPS; 3080: подключение клиента к серверу, удаленное управление, обмен между серверами.

Незакрытым оставался внешний контур: связь объектового сервера с облаком и CMS. Его закрывает порт 443 в новой версии.

Минимальную версию протокола администратор задает в настройках по инструкции из руководства пользователя. По умолчанию Trassir выбирает самую высокую версию TLS, которую поддерживают обе стороны соединения; менять параметр имеет смысл только по отдельному требованию службы информационной безопасности.

Обновление рассчитано на распределенные системы, где серверы на площадках обмениваются данными с центральной системой управления и облаком, а сотрудники подключаются к видеонаблюдению по корпоративной сети. Для банков, государственных организаций и промышленных предприятий актуальная версия протокола снижает риск перехвата и подмены данных при передаче и упрощает прохождение проверок службы ИБ. В проектах и тендерах, где поддержка TLS 1.3 прописана в требованиях, система проходит по этому пункту.

Обновление доступно пользователям Trassir VMS начиная с версии 4.9.14.0.