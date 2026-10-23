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«ТракМоторс» сократил простои транспорта на 30% с помощью облачной YMS-системы ant Time Slot Management

Компания «ТракМоторс», поставщик запчастей для грузовых автомобилей, автоматизировала управление прибытием транспорта на центральном складе в Москве. Для этого было внедрено облачное решение ant Time Slot Management (ant TSM) от разработчика «АНТ Технолоджис». Система позволила перевести бронирование слотов и управление разгрузкой в цифровой формат. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

«ТракМоторс» сотрудничает с более чем 120 европейскими производителями и поддерживает свыше 60 тыс. складских позиций. Центральный офис расположен в Москве, а региональная сеть филиалов и представительств охватывает всю страну.

Рост объемов отгрузок и расширение складской сети поставили перед компанией задачу цифровизации управления прибытием транспорта. Ранее распределение слотов и согласование времени разгрузки велись вручную — через звонки и электронную почту. Это не позволяло равномерно распределять нагрузку на персонал и разгрузочные зоны, а также затрудняло прогнозирование загрузки склада в течение дня.

Выбор и внедрение решения

Знакомство с разработчиком началось на отраслевом мероприятии, где представители «ТракМоторс» договорились о демонстрации YMS-системы. По итогам тестирования выбор пал на облачную версию ant TSM.

Система предоставляет водителям возможность самостоятельно бронировать время прибытия через онлайн-сервис. Склад, в свою очередь, автоматически формирует расписание разгрузки с учётом доступности ворот, персонала и нормативов обработки. Все статусы — от бронирования до выезда машины — отслеживаются в режиме реального времени.

Алексей Кузнецов, заместитель генерального директора по логистике и сервису ООО «ТракМоторс»: «После внедрения электронной системы распределения слотов, когда водители сами бронируют время через онлайн-сервис, а складская система автоматически формирует расписание разгрузки, простои транспорта сократились на 30%, а логистические затраты снизились на 10%».

Ключевые эффекты проекта

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сокращение простоев транспорта на 30% благодаря переходу к электронному бронированию. Снижение логистических затрат на 10%. Склад успевает подготовить всё до приезда машины: собрать документы, выделить зону разгрузки, подготовить тару. Это уменьшает общее время нахождения транспорта на территории. Повышение предсказуемости графика укрепляет доверие контрагентов: перевозчики и клиенты выбирают склад, где процесс прозрачен и машину обрабатывают вовремя. План-факторный анализ. Система фиксирует фактические данные — время начала и окончания операций, отклонения от плана. Это позволяет выявлять этапы возникновения задержек и системно устранять узкие места.

Почему SaaS

Для «ТракМоторс» важным фактором стала облачная модель: не требуется развёртывание системы на локальной инфраструктуре каждого склада, а внешние контрагенты подключаются к порталу без доступа к внутренней ИТ-инфраструктуре компании. Это позволит быстро масштабировать решение на распределённую складскую сеть.

Перспективы

Компания планирует и далее использовать систему для анализа соблюдения графиков, длительности операций и загрузки ворот. Накопленные данные станут основой для последовательного совершенствования процессов управления двором.

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