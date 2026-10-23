«Скорозвон» научил сервис распознавать «умные» автоответчики

Сервис «Скорозвон» представил детектор автоответчиков на базе машинного обучения. Теперь сервис распознает «умных» виртуальных помощников, у которых предусмотрена вариация речи, и завершает такие вызовы до соединения с оператором. Об этом CNews сообщили представители «Скорозвона».

В сервисе «Скорозвон» появилась функция «AI AMD» — это новая система распознавания «умных» автоответчиков, которые отличаются вариативностью речи. Система анализирует звук после соединения (например, переход от тишины к речи), определяет голосового помощника и заканчивает звонок.

Согласно исследованию «Скорозвона» за 2025-2026 гг., 73% звонков приходится на автоответчики. Раньше системы детекции сравнивали начало разговора с шаблонами аудиодорожек — слепками. У автоответчиков нового поколения реплики каждый раз звучат по-разному, и совпадений с шаблоном нет. Новый детектор на базе ML-технологий распознает такие автоответчики: он анализирует звук после соединения — речевую активность, паузы, переход от тишины к речи.

«Автоответчик отнимает у оператора время дважды: сначала он ждет соединения, потом слушает запись и понимает, что говорить не с кем. Чем больше база, тем заметнее это бьет по количеству продуктивных разговоров в час. Детектор убирает такие вызовы из очереди еще до соединения, а отчетность становится честнее — в выборку попадают только реальные разговоры с клиентами, и контактность базы видно без примеси автоответчиков», — сказала Любовь Чащина, руководитель группы продаж в сервисе «Скорозвон».

Детекция автоответчиков (AMD, Answering Machine Detection) — технология, которая позволяет определить, отвечает ли на звонок живой человек или вызов был переадресован на автоответчик.