Security Vision представила новую версию CMDB со встроенным контролем ИТ-изменений

Компания Security Vision сообщила о выходе новой версии продукта CMDB Configuration Management Database – базы данных управления конфигурациями со встроенным контролем ИТ-изменений. Продукт Security Vision CMDB объединяет централизованное управление конфигурационными единицами и процессами ИТ-изменений. Решение автоматизирует сбор данных об ИТ-ландшафте и обеспечивает системный контроль технических изменений, сохраняя непрерывность и доступность критических бизнес-сервисов. Продукт ориентирован на enterprise-сегмент и помогает перейти от разрозненных списков ИТ-компонентов к управляемой ресурсно-сервисной модели.

В распределенной enterprise-среде обновления систем, обслуживание серверов и сетевые перенастройки нередко согласуются без наглядного понимания сквозных взаимосвязей. Накладки в расписании, пересечение параллельных задач смежных команд и нарушение регламентных окон обслуживания могут приводить к каскадным сбоям зависимых систем и незапланированным простоям бизнес-сервисов. Для бизнеса это означает задержки в выполнении операций и дополнительные расходы на восстановление – даже если сами технические работы были плановыми.

Продукт Security Vision CMDB связывает актуальную цифровую модель инфраструктуры, процессные механизмы контроля и автоматизацию в единый контур. Каждое планируемое изменение сопоставляется с ресурсно-сервисной моделью на интерактивном графе зависимостей. Платформа определяет потенциальный масштаб воздействия и автоматически включает в маршрут авторизации непосредственных владельцев затронутых бизнес-сервисов. Таким образом, в согласовании участвуют руководители, отвечающие за работу затронутых сервисов. Они могут заранее учесть последствия для своих подразделений и определить приемлемое время проведения работ.

Интерактивный граф визуализирует топологию ИТ-среды от компонентов инфраструктуры (серверы, сеть, СХД) до баз данных, прикладного ПО и конечных бизнес-сервисов с указанием их критичности и владельцев.

Встроенный модуль автоматически определяет затрагиваемые системы при планировании изменений, сопоставляет графики работ смежных подразделений для исключения конфликтов и контролирует соблюдение регламентных окон обслуживания.

В платформе реализованы готовые процессы, которые позволяют регулярно по заданному расписанию выполнять поиск и обнаружение новых активов в ИТ-ландшафте, проводить их идентификацию, инвентаризацию, собирать сведения о конфигурации, а также сопоставлять проведенные плановые и фактические изменения. Данные объединяются из сетевых источников, гипервизоров и систем мониторинга через готовые коннекторы, а встроенные механизмы нормализации устраняют дубликаты и формируют эталонную карточку каждого объекта с ведением прозрачной истории модификаций.

Это сокращает объем ручной сверки данных и помогает принимать решения на основании фактического состояния инфраструктуры. Наличие объективной цифровой модели позволяет согласовывать изменения с точным пониманием реальной конфигурации систем.

При возникновении сбоев сервисные службы получают мгновенный доступ к истории недавних технических изменений по всей цепочке зависимостей аварийного сервиса. Это связывает эксплуатационные инциденты с реальными вмешательствами в инфраструктуру, существенно упрощая поиск первопричин и ускоряя восстановление услуг.

В продукте предусмотрены готовые процессы для стандартных (типовые, предварительно авторизованные), нормальных (полный цикл технической экспертизы и оценки рисков) и экстренных изменений (ускоренный маршрут для устранения аварий).

No-Code-кастомизация: возможность без написания программного кода создавать собственные типы изменений и гибко настраивать политики согласования с учетом параметров запроса, типа конфигурационной единицы или критичности затронутого сервиса. Встроенные конструкторы позволяют настраивать интеграции, реализовывать автоматизированный сбор данных и взаимодействие с любыми системами внутри корпоративного ИТ-ландшафта, адаптировать процессы под внутренние регламенты и формировать произвольные форматы отчетности, принятые в организации. Набор конструкторов, встроенных в платформу, позволяет в режиме No-Code добавлять новые действия и самостоятельно корректировать все встроенные процессы и алгоритмы.

Для ИТ-директоров продукт обеспечивает управляемость сложной инфраструктуры и помогает ускорить выпуск изменений без конфликтов между командами, для руководителей информационной безопасности – контроль безопасности любых изменений в инфраструктуре и позволяет мгновенно оценивать периметр влияния инцидентов на связанные системы, для технических директоров – предсказуемость регламентных процедур и защищает инфраструктуру от непредвиденных сбоев на основе точной карты взаимосвязей.

Продукт продолжает развитие экосистемы решений Security Vision Enterprise. Единая база конфигураций и регламентированный процесс согласования изменений помогают оптимизировать эксплуатационные расходы и гарантировать непрерывность бизнес-процессов. Благодаря открытому API и встроенному конструктору интеграций продукт бесшовно интегрируется в существующий ландшафт заказчика, включая внешние Service Desk-системы сторонних разработчиков.