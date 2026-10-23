«Мясницкий ряд» внедрил методы цифрового экспресс-контроля качества продукции

«Мясницкий ряд» внедрил новые методики контроля качества на производстве. В их число вошли экспресс-контроль на производственных участках и лабораторные исследования упаковки и транспортных коробов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Мясницкий ряд».

Для учета результатов лабораторных исследований «Мясницкий ряд» разработал отдельный веб-интерфейс, который позволяет фиксировать данные смывов с производственных участков и поверхностей и отслеживать динамику показателей. Компания работает над внедрением ИИ-ассистента для мониторинга соблюдения санитарных требований и над созданием ситуационного центра, в котором собирается и хранится информация со всех заданных каналов.

Новые решения стали частью действующей системы контроля качества и безопасности продукции, которая включает 37 параметров проверки. При этом экспресс-контроль качества рассматривается прежде всего как важная часть общей производственной системы компании. Она объединяет стандартизацию процессов, обучение сотрудников, соблюдение установленных требований, постоянное совершенствование рабочих операций.

Среди применяемых методов экспресс-контроля – люминометрическая оценка санитарного состояния поверхностей, анализ активности воды в продукции и лабораторная проверка технологических параметров. Методы позволяют выявлять возможные отклонения в ходе производства, при этом не ограничиваясь проверкой готовой продукции.

Новые методики дополняют уже существующую систему контроля. Система включает проверку сырья, соблюдения рецептур, технологических и температурных режимов и оценку готовой продукции.

За последние полгода компания стандартизировала еще 18 бизнес-процессов. Сейчас система стандартизации с элементами цифровизации охватывает 414 бизнес-процессов.

Екатерина Ротарь, начальник лаборатории службы качества компании «Мясницкий ряд», сказала: «Развитие системы экспресс-контроля позволяет гораздо быстрее обнаруживать потенциальные отклонения. Выявление даже небольших несоответствий уже позволяет снижать риски на производстве и гарантировать высокое и безопасное качество продукта. Усиливает эффект цифровая прослеживаемость продукции – экспресс-контроль быстрее выявляет отклонения, штрихкодирование упаковок и учет партий фиксируют движения отдельных единиц товара».