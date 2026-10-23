«М.Видео»: российский рынок видеокарт превысил 10 млрд рублей в III квартале 2026 года

«М.Видео» представляет обзор российского рынка видеокарт за III квартал 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR («АйСиЭмАр»), в июле–сентябре в России было продано около 210 тыс. видеокарт на общую сумму 10,47 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом денежный объем рынка увеличился на 15,3%, при этом продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В годовом выражении рынок также продемонстрировал разнонаправленную динамику. В III квартале 2025 г. россияне приобрели около 262 тыс. видеокарт на сумму 10 млрд руб. Таким образом, за год продажи в штуках сократились примерно на 20%, а в денежном выражении выросли на 4,7%.

Средняя стоимость проданной видеокарты в III квартале 2026 г. составила 49,8 тыс. руб. против 38,1 тыс. руб годом ранее. Рост достиг примерно 30,6% год к году и 17,1% относительно II квартала 2026 г.. Динамика этого показателя отражает как изменение цен на устройства, так и соотношение продаж моделей разных ценовых сегментов.

Среди моделей, представленных в выборке ICMR, заметный рост средней цены продажи относительно предыдущего квартала зафиксирован у GeForce RTX 5060 Dual — на 27,2%, GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC 12GB — на 26,7% и GeForce RTX 5070 Infinity 3 — на 23,6%. У GeForce RTX 5090 GameRock OC показатель увеличился на 10%, у GeForce RTX 5090 GameRock — на 6,4%.

В III квартале 2026 г. денежный объем российского рынка видеокарт вырос при небольшом снижении количества проданных устройств относительно предыдущего квартала. При этом увеличение среднего чека нельзя трактовать как равномерное подорожание всех моделей: на показатель влияет и структура покупок.

Руководитель Департамента «Компьютеры и планшеты» «М.Видео» Сергей Зарайский: «Покупатели все чаще подходят к выбору видеокарты как к долгосрочной инвестиции в производительность компьютера. Для одних это возможность собрать систему с запасом мощности на несколько лет, для других — обновить оборудование под современные игры и ресурсоемкие задачи. При этом выбор все сильнее зависит от конкретных сценариев использования: кому-то важна максимальная производительность, а кому-то — оптимальное соотношение возможностей и стоимости. Поэтому спрос распределяется между разными ценовыми сегментами, а покупатели внимательнее сравнивают характеристики моделей перед покупкой».