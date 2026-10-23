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Бизнес Инвестиции и M&A
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МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-03 на 20 млрд рублей

МТС объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 003Р-04 с финальным объемом 30 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 22 октября 2026 г. Значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу заявок с существенной переподпиской, что позволило увеличить объем размещения в три раза и снизить спред к ключевой ставке до 1,45%. Техническое размещение состоится 27 октября 2026 г. на Московской бирже.

«Размещение нового выпуска облигаций МТС с плавающей ставкой после практически полугодового перерыва было поддержано высоким спросом со стороны инвесторов. В условиях охлаждения фондового рынка и общего расширения кредитных спредов МТС демонстрирует обратную динамику – снижение спреда относительно рыночных бенчмарков и своих предыдущих выпусков. Это подтверждает стабильно высокий интерес к кредитному качеству компании со стороны профессиональных участников долгового рынка», – отметил руководитель направления по рынкам капитала МТС Андрей Касьяненко.

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Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион» и РСХБ, агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и сокращение процентных расходов.

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