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МТС расширила сеть на Ореховой сопке и Черной речке

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в одном из самых населенных микрорайонов Хабаровска и в пригородном селе. Голосовая связь и мобильный интернет стали стабильнее для более 7000 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В микрорайоне Ореховая Сопка обновление сети помогло значительно улучшить покрытие территории голосовой связью и мобильным интернетом. В зону улучшений попали многоквартирные жилые дома, образовательные учреждения, спортивные объекты, а также коттеджный поселок Ореховая Сопка.

В селе Черная Речка обновление сети коснулось частного сектора. Специалисты МТС запустили дополнительный «дальнобойный» диапазон, что позволило обеспечить более стабильную связь и высокие скорости мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть, а также увеличить зону покрытия. Это дало возможность обеспечить 4G и на участке федеральной трассы, проходящем через населенный пункт.

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«Мы развиваем сеть по всему Хабаровскому краю, ориентируясь на потребности жителей. Усиливаем инфраструктуру там, где растет нагрузка, увеличивается число пользователей и интернет-трафик. Ореховая Сопка и Черная Речка как раз такие примеры: это густонаселенные территории, где особенно важно обеспечить стабильную связь и высокие скорости. Кроме того, это расширяет доступ к VoLTE — технологии, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и продолжать интернет-сессию. Мы продолжим усиливать сеть там, где это необходимо», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Ореховая Сопка — микрорайон в северной части Хабаровска, важная точка комплексной жилищной застройки города. Население микрорайона растет: в перспективе здесь планируют расселить порядка 50 тыс. человек. Черная Речка — село в Хабаровском районе края, входит в состав Восточного сельского поселения. Здесь проживает около 1,5 тыс. человек. Село расположено на 17-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, которая связывает краевой центр с северными территориями региона.

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