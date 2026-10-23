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«МегаФон» ускорил интернет на «Южном склоне» к старту сезона

«МегаФон» сообщил о запуске новой телеком‑инфраструктуры на «Южном склоне» — популярном горнолыжном комплексе, расположенном в черте Мурманска. Инженеры оператора модернизировали базовую станцию на вершине горы для удобства лыжников и райдеров. Теперь скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с.

Сигнал установленного телеком-оборудования распространяется на лыжные трассы, зону фрирайда и трассу для тюбинга. Зима — наиболее популярное время для посещения горнолыжного комплекса, именно в этот период посетители активно пользуются цифровыми сервисами. Чаще всего сюда приезжают гости из Москвы, Санкт‑Петербурга, Петрозаводска и Вологды.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Как подсчитали аналитики на основе обезличенных данных, зимой гости «Южного склона» ежедневно потребляют объём трафика, сопоставимый с отправкой более двух тысяч фото. Наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру приходится в январские каникулы и выходные дни.

«В Мурманской области самый длинный горнолыжный сезон в России. Поэтому мы планомерно развиваем нашу сеть в туристических местах региона, чтобы местные жители и гости региона могли в любой момент воспользоваться цифровыми услугами, поделиться своими эмоциями после прохождения трассы в соцсетях или связаться с родственниками. Этим летом мы уже улучшили качество связи в Кировске — откуда горнолыжники со всей страны отправляются на склоны Большого Вудъявра. Теперь новое оборудование появилось и на «Южном склоне», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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