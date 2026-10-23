«МегаФон» ускорил интернет в Шерегеше до 150 Мбит/с

Жители и гости горнолыжного курорта Шерегеш в этом сезоне смогут наслаждаться отдыхом с еще более стабильным и быстрым интернетом. Благодаря запуску нового телеком-оборудования абоненты «МегаФона» получили возможность передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с. Инженеры компании провели работу по расширению покрытия LTE-сети, адаптировав ее под растущие потребности туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый объект связи возведен на трассе М11 (участок Чугунаш–Шерегеш), в непосредственной близости к горнолыжному склону «Панорама» с канатно-кресельной дорогой. Теперь отдыхающие смогут звонить по видеосвязи без искажений картинки и звука, активно пользоваться мессенджерами и соцсетями, а также мгновенно обмениваться фотографиями с отдыха.

На данный момент в Шерегеше работает более 10 телеком-объектов «МегаФона». Сочетание низких, средних и высокочастотных диапазонов обеспечивает уверенное покрытие на значительной территории, включая внутренние помещения зданий, а также высокую скорость интернета. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры позволило расширить зону действия технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она дает возможность одновременно разговаривать и пользоваться сетью: соединение устанавливается за секунды, обеспечивая чистый звук без фонового шума.

«Шерегеш стал одним из популярных центров российского горнолыжного туризма, привлекающим гостей со всех уголков страны. Качественная связь в такой локации — это фундамент безопасности, комфорта отдыхающих и успешной работы местного бизнеса. Чтобы растущий спрос на мобильный трафик не влиял на скорость интернета и качество звонков, мы активно расширяем инфраструктуру. Новые базовые станции позволяют обслуживать больше абонентов одновременно, сохраняя высокий уровень сервиса», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.