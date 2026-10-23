«МегаФон» улучшил связь в жилых кварталах Гаврилов-Яма

Технические специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в восточной части районного центра, где проживает несколько тысяч человек. После проведённых технических работ скорость передачи данных в этой локации достигает 45 Мбит/с — этого достаточно для комфортного использования цифровых сервисов.

В Гаврилов-Яме многие работают и учатся удалённо, подключают систему «умный дом», пользуются различными цифровыми сервисами, общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Например, в городе с начала осени потребление интернет-трафика выросло почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Гаврилов-Ям обладает уникальным характером, где традиции льняных мануфактур и богатое купеческое наследие сочетаются с современным ритмом жизни. Мы понимаем, как важно жителям районного центра иметь бесперебойный доступ к высоким скоростям интернета внутри жилых кварталов и на границах города. Модернизация сети, использование высокочастотных и низкочастотных диапазонов LTE позволяют сигналу легко проникать внутрь зданий и обеспечивают стабильный интернет даже в моменты пиковых нагрузок. Скоростная мобильная связь помогает жителям учиться, работать удалённо и развивать городскую среду, делая жизнь в Гаврилов-Яме ещё более технологичной и комфортной», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В этом году в Ярославской области специалисты оператора модернизировали около 30 телеком‑объектов как в областном центре, так и в других населённых пунктах. Новое качество интернета и голосовых услуг стало доступно жителям как областного центра, так и Рыбинска, Переславль-Залесского, Тутаева, а также сельским жителям Некрасовского, Ростовского, Рыбинского, Переславского и Ярославского районов.