«МегаФон»: молодежь стала пользоваться российскими облачными сервисами на 20% чаще

С началом учебного года молодые люди 18-24 лет показали самые высокие темпы прироста пользователей отечественных «облаков». Их доля в сентябре 2026 г. выросла на 20% по сравнению с августом 2026 г., следует из данных аналитиков «МегаФона», проанализировавших шесть крупнейших российских и зарубежных облачных платформ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост интереса аналитики связывают с возвращением к регулярной учебной и рабочей активности после летнего периода. В это время возрастает потребность в хранении и обмене документами, учебными материалами и другими файлами между устройствами. Рост числа пользователей наблюдался и в других возрастных группах, но не столь значительно. Среди подростков 14–17 лет суммарная аудитория российских сервисов увеличилась на 3%, а в категории 25–34 лет — на 2%.

При этом основу аудитории российского «облака» составляет аудитория 35–44 лет: в сентябре 2026 г. на них пришлось 42% от общего числа пользователей. Следующей по численности стала группа 45–54 лет с долей 25%. Вместе эти две возрастные категории формируют более двух третей аудитории российских облачных сервисов.

Мужчины по-прежнему составляют большую часть пользователей: около порядка 57% по всем платформам. На женщин приходится 43% соответственно. Российские платформы занимают значимое место и в общем потреблении облачных сервисов. В сентябре 2026 г. на «Яндекс Диск» и «Облако Mail» пришлось более 70% трафика от всех платформ. При этом по числу пользователей они заняли третье и четвертое места соответственно, уступив iCloud и облачному сервису Google.

Наиболее активно российскими облачными сервисами в сентябре 2026 г. пользовались жители Амурской и Магаданской областей, Якутии, Ивановской и Астраханской областей. В десятку регионов с наибольшим объемом трафика в расчете на пользователя также вошли Красноярский край, Томская и Новгородская области, Хакасия и Мордовия.

По аналогичному показателю среди зарубежных облачных сервисов лидировали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Следом расположились Амурская и Магаданская области, Якутия и Ивановская область. В топ 10 также вошли Чечня, Новосибирская область, Дагестан, Красноярский и Краснодарский края.