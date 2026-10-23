«Киберпротект» представил новую версию своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 19

Компания «Киберпротект» представила «Кибер Бэкап» 19 — обновление своего флагманского решения для резервного копирования и восстановления данных. Новая версия — очередной шаг в развитии продукта: наряду с расширением функциональности от релиза к релизу растут его масштабируемость, производительность, степень автоматизации операций и интеграции с ключевыми корпоративными системами, расширяя возможности применения решения в крупных корпоративных инфраструктурах, в том числе в высоконагруженных сценариях. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Обновление направлено на повышение технологической гибкости, надежности и эффективности защиты данных в условиях растущих требований к ИТ-системам и их устойчивости.

Ключевые нововведения «Кибер Бэкапа» 19

Расширенная защита PostgreSQL и СУБД на ее основе

В «Кибер Бэкапе» 19 расширены возможности защиты данных в СУБД на основе PostgreSQL. К уже существующим механизмам резервного копирования добавлены новые технологии, ускоряющие работу с данными и расширяющие сценарии восстановления. Важным изменением стала интеграция с библиотекой libpgprobackup от Postgres Professional, реализующей один из наиболее производительных методов резервного копирования таких СУБД. Эта версия библиотеки была разработана Postgres Pro в тесном сотрудничестве с «Киберпротектом» и объединяет экспертизу двух компаний. Теперь пользователям доступен выбор между собственным многопоточным механизмом файлового резервного копирования «Киберпротекта» (с параллельным резервным копированием журнала транзакций или без него) и механизмом библиотеки libpgprobackup для поддерживающих его СУБД.

Также добавлена поддержка walsummary — инструмента PostgreSQL, формирующего сводку изменений журналов транзакций для ускорения инкрементного резервного копирования и обеспечения ускоренного восстановления на момент времени. Кроме того, реализована поддержка кластеров Jatoba, что расширяет возможности защиты отечественных инфраструктур на базе PostgreSQL. Поддержка кластеров высокой доступности Patroni и Jatoba дополнена многопоточным резервным копированием для минимизации окна резервного копирования.

Новые интеграции с отечественными системами виртуализации и рост производительности

В «Кибер Бэкапе» 19 список защищаемых систем виртуализации расширен за счет интеграции с VMmanager — российской системой управления виртуальной инфраструктурой и виртуальными машинами. Теперь резервное копирование виртуальных машин доступно на уровне гипервизора, без установки агентов на каждую машину. Также обеспечена миграции V2V c поддерживаемых платформ виртуализации путем резервного копирования ВМ и ее восстановления из резервной копии.

Дополнительно существенно оптимизирован сетевой трафик при работе с популярными системами виртуализации: служебный трафик снижен более чем в 2,5 раза для VMware, а для остальных поддерживаемых платформ (за исключением Hyper-V) объем трафика сократился более чем на порядок благодаря сжатию.

Развитие защиты корпоративной почты

В новом релизе добавлена интеграция с российской корпоративной почтовой системой RuPost. Обеспечено полное и инкрементное резервное копирование почтовых ящиков, включая сообщения, календари и другие данные, и восстановление в исходный или новый экземпляр сервера под управлением ОС семейства Linux. Для почты VK WorkSpace повышена масштабируемость: теперь один экземпляр сервера управления поддерживает до 85 тысяч почтовых ящиков.

Новая система уведомлений и расширенный мониторинг

В «Кибер Бэкапе» 19 полностью переработана система уведомлений. Теперь она охватывает все поддерживаемые источники данных и выдерживает нагрузки, связанные с отправкой уведомлений для десятков тысяч источников данных и тысяч планов защиты, поддерживая таким образом растущую масштабируемость всей системы, в том числе в крупных ИТ-инфраструктурах с десятками тысяч источников данных и тысячами планов резервного копирования.

Кроме того, расширен список транспортов: добавлена возможность отправки уведомлений в отечественный мессенджер «Макс».

Также расширены возможности интеграции с системами централизованного ИТ-мониторинга. Теперь продукт поддерживает передачу метрик и логов в Zabbix — систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, позволяющую отслеживать состояние оборудования, сервисов и приложений, что позволяет включить метрики и данные «Кибер Бэкапа» в общую систему наблюдения за ИТ-инфраструктурой компании. Для Zabbix доступен готовый шаблон для создания контрольной панели.

Новые возможности обеспечения неизменяемости резервных копий

В новой версии реализована интеграция с решениями, обеспечивающими физическую изоляцию и защиту резервных копий от изменения.

Совместимость с AMT InfoDiode — решения на основе технологии однонаправленной передачи данных (data diode). AMT InfoDiode позволяет физически изолировать резервные копии от основной сети и исключить их удаление или изменение даже в случае атаки с использованием вредоносного ПО.

Дополнительные улучшения продукта

Репозиторий агента для Linux

В «Кибер Бэкапе» 19 для агентов защиты ОС семейства Linux появился репозиторий — средство централизованного автоматизированного управления жизненным циклом агента через менеджера пакетов RPM. Все необходимое для развертывания репозитория, в том числе средства развертывания и пакеты агента, включено в комплект поставки.

Изменения в лицензировании

Текстовые лицензионные ключи заменены лицензионными файлами, защищенными цифровой подписью «Киберпротекта». Активация лицензий осуществляется путем привязки к ID инсталляции сервера управления «Кибер Бэкапа», а личный кабинет пользователя теперь выполняет роль единой консоли управления лицензиями.

Для загрузочного носителя — компонента «Кибер Бэкапа», отвечающего за резервное копирование и восстановление в изолированных средах, а также за восстановление P2P и V2P — лицензионные ограничения были отменены. Полный функционал компонента теперь не требует использования действующей лицензии «Кибер Бэкапа», что упрощает взаимодействие с ним администраторов системы.

«В «Кибер Бэкапе» 19 мы сосредоточились на задачах, которые особенно важны для корпоративных заказчиков: защите сложных ИТ-инфраструктур, работе с большими объемами данных и обеспечении устойчивости и производительности процессов резервного копирования. Мы расширили совместимость с отечественными платформами, добавили новые сценарии восстановления и развили инструменты контроля за состоянием резервных копий. Помимо этого, мы перешли на новую, более гибкую, защищенную и производительную систему лицензирования. Это позволяет «Кибер Бэкап»у решать более широкий круг задач и отвечать на растущие требования бизнеса по защите данных», — отметил Дмитрий Антонов, директор направления систем резервного копирования «Киберпротекта».

Таким образом, «Кибер Бэкап» 19 расширяет возможности комплексной защиты данных в корпоративных ИТ-инфраструктурах. Новые интеграции с отечественными системами, усовершенствованные механизмы резервного копирования баз данных, поддержка крупных почтовых инфраструктур и развитие инструментов мониторинга позволяют применять решение для защиты более широкого круга ИТ-сред и централизованного управления резервным копированием в масштабах организации.