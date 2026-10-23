Каждый второй родитель мечтает о карьере ребенка в ИТ

В рамках ежегодного мониторинга цифровой жизни детей и подростков «Лаборатория Касперского» выяснила, как семьи относятся к карьере в ИТ. Больше половины россиян (51%) хотели бы, чтобы их ребенок в будущем работал в сфере информационных технологий. Согласно исследованию* «Лаборатории Касперского» «Взрослые и дети в интернете», за год интерес к отрасли вырос: в 2024 г. об этом говорили 47% взрослых. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

При этом родители мальчиков хотели бы видеть их в ИТ-сфере чаще (58%), чем родители девочек (44%). Ещё около 40% респондентов затруднились ответить на вопрос о будущей профессии ребёнка. Сами дети более сдержанны: работать в ИТ хотели бы 34%, причем мальчики — значительно чаще девочек (44% против 23%).

Самые популярные направления. Среди подростков 12–17 лет наибольший интерес вызывает разработка программного обеспечения (47%). Далее следуют гейм-дизайн (31%), информационная безопасность (29%) и веб-дизайн (28%). Также школьников привлекают тестирование ПО (25%), анализ данных (19%), системное администрирование (17%) и машинное обучение (14%). Гейм-дизайн особенно популярен среди подростков 11–14 лет (40%), а веб-дизайн чаще выбирают девочки (40% против 22% среди мальчиков).

«Разница между ожиданиями родителей и интересами детей во многом связана с тем, что школьники пока не всегда представляют, чем на практике занимаются ИТ-специалисты. По данным исследования «Учи.ру», 44% школьников связывают трудности профессионального выбора с нехваткой практического опыта. Поэтому важно не столько убеждать ребенка в перспективности ИТ, сколько давать ему возможность попробовать себя в этой сфере. Причем самостоятельное обучение и работа в команде дополняют друг друга: создавая собственные игры, дети учатся экспериментировать и находить решения, а в совместных проектах — обсуждать идеи, распределять задачи и отвечать за общий результат. Мы видим, как развивается интерес к практическому освоению технологий: за последний год ИТ-школа Тетрики, входящая в ГК "Учи.ру”, выросла в 10 раз. Главное — не торопить детей с выбором профессии, а поддерживать их интерес к технологиям, давать возможность пробовать новое и развивать навыки, которые станут основой для дальнейшего обучения и профессионального развития», — сказал Сергей Акопян, руководитель образовательного продукта «Учи.ру».

«Интерес родителей к ИТ-профессиям вполне объясним: отрасль продолжает активно развиваться и остаётся одной из наиболее перспективных с точки зрения карьерных возможностей. Результаты нашего исследования показывают, что и сами дети неравнодушны к ИТ — среди всех профессий именно это направление оказалось наиболее привлекательным. В то же время почти 40% родителей затрудняются сказать, хотели бы они видеть ребёнка в этой сфере. Это закономерно: рынок технологий меняется очень быстро, и сложно предсказать, какие специальности будут наиболее востребованы через несколько лет. Поэтому сегодня важно не столько ориентировать ребёнка на конкретную профессию, сколько развивать фундаментальные знания по интересующим ребенка направлениям, а также универсальные навыки — любознательность, критическое мышление, умение учиться и адаптироваться к изменениям», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

*Исследование «Взрослые и дети в интернете» проведено по заказу «Лаборатории Касперского» в ноябре 2025 г. среди родителей и их детей школьного возраста в России. Всего опрошено 2,14 тыс. человек — взрослых и детей.