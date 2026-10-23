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iRU представила моноблок Strato 717 для повседневных задач в офисе и дома

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, представила новый моноблок для дома и офиса — Strato 717. Экран 27-дюймов с разрешением QHD позволяет удобно работать сразу в нескольких приложениях. Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту, объем памяти можно увеличить до 64 ГБ, а накопитель — до 4 ТБ. Об этом CNews сообщил представитель iRU.

Моноблок подходит бизнесу любого масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций — и может использоваться системным администраторам и IT-отделам при оснащении рабочих мест. Устройство также подходит для повседневных задач в офисе и дома.

Как и другие модели бренда, Strato 717 выпускается на производственных мощностях iRU в России. Это позволяет адаптировать конфигурацию под задачи заказчика — от объема памяти и накопителя до предустановленного программного обеспечения.

В основе моноблока — процессор Intel Core i7-1255U с частотой в режиме Turbo до 4,7 ГГц. Оперативная память DDR4 объемом 16 ГБ расширяется до 64 ГБ через два слота SO-DIMM, а данные хранятся на накопителе объемом 1 ТБ с возможностью апгрейда до 4 ТБ. Моноблок доступен как с предустановленной Windows 11 Professional, так и без операционной системы.

Экран Strato 717 имеет диагональ 27 дюймов, разрешение QHD (2560×1440), частоту обновления 75 Гц и яркость 250 кд/м². Эргономичная HAS-подставка регулируется по высоте, а слоты VESA 100×100 позволяют закрепить моноблок на большинстве кронштейнов, представленных на рынке. За графику отвечает Intel UHD в одноканальном режиме памяти и Intel Iris Xe Graphics — в двухканальном.

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В числе портов — четыре USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-C, DisplayPort Out, а также HDMI In и HDMI Out, порт Gigabit Ethernet и комбинированный аудиоразъем. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Моноблок оснащен веб-камерой на 5 Мп с механизмом выдвижения, встроенным микрофоном, стереодинамиками мощностью 2×3 Вт и слотом Kensington Lock для защиты от кражи.

Strato 717 работает от внешнего блока питания мощностью 90 Вт и поставляется со стандартной гарантией на 1 год с возможностью расширения до 5 лет. Устройство дополнило линейку моноблоков iRU и доступно для заказа через партнерскую сеть.

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