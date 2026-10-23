HRlink: в III квартале 2026 г. бизнес увеличил найм на 10,3%

В III квартале 2026 г. российские компании увеличили найм на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Больше всего новых сотрудников в ритейле, производстве и логистике. Выше, чем в среднем по рынку, вырос найм в Нижегородской области и Краснодарском крае, замедлилось привлечение новых сотрудников в Татарстане и Свердловской области. Такие выводы на основе собственных данных сделали аналитики компании HRlink (входит в экосистему hh.ru). Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink проанализировала динамику найма в российских компаниях в третьем квартале и за девять месяцев 2026 г. в разрезе отраслей, регионов и возраста новых сотрудников. Для расчета использованы обезличенные данные по найму из модуля «Кандидаты» (Start Link) на платформе HRlink. Кадровый документооборот в HRlink ведет более 8 тыс. компаний, за девять месяцев 2026 г. они наняли 222,5 тыс. человек.

В III квартале 2026 г. через платформу кадрового ЭДО HRlink компании наняли на 10,3% больше сотрудников, чем за аналогичный период 2025 г. Это компенсировало небольшое снижение найма в первом квартале. В итоге за девять месяцев 2026 г. найм вырос на 6,6% год к году.

Найм в ритейле в третьем квартале вырос на 16%, в производстве — на 15%, в логистике — на 14%. На 59% больше новых сотрудников привлекли компании из консалтинга. На 6% сократился найм в строительной сфере, но несмотря на это по итогам 9 месяцев количество новых сотрудников выросло на 1%.

Региональная статистика неоднородна. Так, в Нижегородской области и Краснодарском крае найм вырос значительно сильнее, чем в среднем по рынку — на 33,2% и на 22,6% соответственно. В Нижегородской области рост найма обеспечили в большей степени ритейл и логистика. Здесь один из самых высоких в России показателей найма среди молодежи: 41,5% новых сотрудников — это люди 18-30 лет. 36% нанятых — специалисты 31-45 лет, 20% — в возрасте 46-60 лет.

В Краснодарском крае, кроме сезонного роста, увеличение показателей обеспечила сфера образования и науки — за III квартал 2026 г. найм вырос на 45%. Большинство новых сотрудников в регионе (56%) — опытные специалисты 31-45 лет, молодежи 18-30 лет — в два раза меньше (23%). 19% — это люди в возрасте 46-60 лет.

В некоторых регионах в III квартале 2026 г. найм немного сократился: на 3% в Татарстане (хотя по итогам девяти месяцев вырос на 4%), на 11% в Свердловской области (по итогам девяти месяцев вырос на 9,4%). Несмотря на снижение в краткосрочной перспективе годовая динамика в большинстве регионов остается позитивной.

В Татарстане общее снижение найма произошло из-за уменьшения активности производственных компаний. При этом вырос найм в логистике и образовании. 35% новых сотрудников в регионе — молодые люди 18-30 лет, 43% — люди постарше от 31 до 45 лет. 19% нанятых — специалисты от 46 до 60 лет.

В Свердловской области в полтора раза вырос найм в ритейле (+48% год к году). Небольшое падение отмечается в производстве, строительстве и ИТ. 28% новых сотрудников — молодые люди от 18 до 30 лет, 40% — специалисты от 31 до 45 лет, 20% — от 46 до 60 лет.

«Позитивная динамика найма в третьем квартале говорит о двух трендах. Первый — компании продолжают развиваться и нанимать людей, несмотря на давление внешних факторов, рост финансовой нагрузки и усиление автоматизации процессов. Второй — на рынке труда наблюдается повышенная миграция кадров: дефицит специалистов вынуждает компании активнее привлекать людей с внешнего рынка, предлагая более выгодные условия труда. Люди легче меняют работу, мигрируя между компаниями. Особенно это касается «синих воротничков» — сферы ритейла, производства, логистики», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Тренд на активизацию работодателей подтверждают данные hh.ru. В сентябре 2026 г. российские работодатели разместили более 981 тыс. вакансий — на 2% больше, чем в августе 2026 г. Положительная динамика совпала с началом осеннего делового сезона, когда компании традиционно активизируют поиск сотрудников после летнего периода. В частности, по данным hh.ru, за месяц количество вакансий увеличилось в розничной торговле на 6%, в транспорте и логистике — на 2%, в производстве — на 2%. Рост активности работодателей наблюдался и в регионах: в Нижегородской области число вакансий увеличилось на 5%, Татарстане — на 3%.