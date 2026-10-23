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Единый контур, отказ от рутины и гибкость: главные ожидания ИТ-руководителей от ITSM/ESM-систем этой осенью

Компании из добывающей промышленности, логистики, торговли, здравоохранения, агропрома и ИТ-аутсорсинга все чаще ищут не отдельный инструмент для учета заявок, а полноценный контур управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами. Эксперты «Деснола» изучили сентябрьские запросы и выделили главные ожидания ИТ-руководителей от ITSM/ESM-систем. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

73% запросов связаны с отсутствием единого контура управления

Заявки приходят на почту, потребитель услуги пишет в мессенджер, оборудование учитывается в отдельной таблице. Цепочку «Пользователь — Обращение — Услуга — Объект обслуживания (оборудование/актив) — Работа (наряд/задача) — Результат» специалист службы ИТ-поддержки собирает вручную. Это нередко приводит к двойному вводу данных и дополнительным трудозатратам на поиск необходимой для закрытия заявки информации. Руководителю сложно увидеть целостную картину загрузки специалистов, проконтролировать выполнение SLA (соглашения об уровне сервиса) и оценить эффективность работы.

55% компаний теряют время специалистов на ручных операциях

Специалисты вручную классифицируют и распределяют обращения, контролируют сроки, переносят данные между системами и готовят отчеты вместо того, чтобы сосредоточиться на оперативном решении инцидентов.

Для 55% компаний важна гибкость системы

Бизнес-процессы меняются, и вместе с ними меняются требования к системе. Возникает потребность в адаптации сценариев работы, настройке маршрутизации обращений и развитии интеграций. Если существующее решение ограничивает такие изменения или предполагает слишком сложное развитие функциональности, компании начинают искать альтернативу.

«"1С:ITILIUM" предлагает гибкий выбор вариантов поставки — от классического Service Desk до ESM-системы с единым окном для подачи обращений как от сотрудников компании, так и заказчиков аутсорсинговых услуг. Решение разработано на популярной платформе "1С:Предприятие“, поэтому его можно встроить в существующий ИТ-ландшафт и адаптировать силами внутренних специалистов при масштабировании бизнеса или изменении бизнес-процессов», — сказал Евгений Парамонов, руководитель Центра внедрения «1С:ITILIUM» компании «Деснол».

45% компаний хотят повысить прозрачность работы ИТ-службы

Руководителям нужно видеть загрузку команды, контролировать выполнение SLA и проводить план-фактный анализ. В «1С:ITILIUM» эти данные собираются в единой информационной среде: целевые и фактические сроки фиксируются по каждой заявке, а отчетность формируется в разрезе трудозатрат и услуг.

36% компаний интересует простота интерфейса и пользовательского сценария

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Анализ запросов компаний в сентябре показал: при выборе системы бизнес оценивает не только функциональность и гибкость продукта, но и простоту интерфейса и пользовательских сценариев. Нередко встречается запрос на проверку решения на конкретном сценарии — заказчику важно увидеть, как система поведет себя в его процессе, а не только в демонстрационном примере. При этом простота интерфейса — не единственное требование. Не менее важный вопрос: как система будет развиваться вместе с бизнесом.

«За 20 лет развития продукта мы накопили экспертизу, которая доказывает: систему автоматизации эффективнее внедрять поэтапно, синхронизируя функциональность с реальным уровнем зрелости процессов заказчика, — отмечает Евгений Парамонов, руководитель Центра внедрения "1С:ITILIUM" компании «Деснол». — Такой подход снижает проектные риски и позволяет быстрее получить измеримый результат».


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