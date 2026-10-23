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«Еаптека» запустила премиум-раздел с премиальным ассортиментом косметики и БАДов

«Еаптека» (входит в группу RWB) запустила раздел «Еаптека Премиум — в него войдут товары премиального сегмента для красоты и здоровья от известных производителей — официальных дистрибьюторов брендов, большинство из которых ранее не были представлены на «Еаптека». Об этом CNews сообщили представители RWB.

На старте в «Еаптека Премиум» представлено более 1000 уникальных позиций. В числе брендов — Babor, Erborian, Orthomol, Biogena, Hempz, Foreo, St Barth, Enhel, Elemis, Marutaka и др. Для значительной части этих марок выход на площадку «Еаптека» стал дебютом — ранее их продукция не была представлена в ассортименте сервиса. Также раздел будет постепенно пополняться и другими известными брендами.

Раздел «Еаптека Премиум» является первым подобным пространством среди онлайн-платформ, представленных на рынке премиальной уходовой косметики и БАДов. В числе ключевых подкатегорий раздела — уходовая косметика для лица и тела, средства для волос, солнцезащитные продукты, технологичные гаджеты для домашнего ухода, а также органические витамины, БАДы и функциональное питание.

Получить товары из раздела можно будет доставкой курьером до двери — пользователь может выбрать удобный слот в день совершения заказа с интервалом доставки в 3 часа. Заказы доставляются курьерами в фирменной упаковке «Еаптека Премиум», а качество и сохранность товара дополнительно гарантируется наклейками контроля вскрытия.

«Появление раздела с премиальными брендами косметики и БАДов на «Еаптека» отражает общий тренд на превентивную заботу о своем здоровье и долголетии, а также стремление покупателей обеспечить себя средствами и бьюти-гаджетами дома, дающими сравнимый с салонными процедурами эффект. Мы в RWB Здоровье видим растущий спрос на такие товары — и в ответ на него создаем единое пространство, где пользователь обязательно найдет для себя нужный товар под такой запрос и сможет получить его в удобное время. Объединяя экспертизу Еаптека и Wildberries, мы делаем онлайн-шопинг товаров для здоровья, красоты и активного долголетия таким же удобным и привычным для пользователя, какими для него стала уже покупка повседневных товаров на маркетплейсе», — сказала управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова.

Раздел «Еаптека Премиум» уже доступен пользователям из Москвы и Московской области как на «Еаптека», так и в приложении и на сайте Wildberries. В дальнейшем планируется поэтапное расширение географии сервиса: в планах сделать его доступным во всех городах присутствия «Еаптека».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Визуально «Еаптека Премиум» выделяется минималистичным дизайном, соответствующим премиальному ассортименту раздела — более глубокими цветами бренда «Еаптека», а визуал всех карточек раздела будет включать брендинг «Еаптека Премиум».

В рамках раздела «Еаптека Премиум» и страниц брендов можно ознакомиться с ассортиментом и информацией о продукции. При этом помимо присутствия в разделе товары из «Еаптека Премиум» остаются в доступе и в других разделах — например, в разделе Еаптека на Wildberries и в поисковой выдаче как на Wildberries, так и на «Еаптека».

Раздел «Еаптека Премиум» — это продолжение стратегии направления «RWB Здоровье» по созданию единой цифровой платформы, на которой потребитель сможет решить все вопросы, связанные со здоровьем, — включая доступ к широкому спектру проверенных и безопасных товаров для здоровья. Ранее по итогам реализации партнерства «Еаптека» вошла в экосистему RWB — в контур нового стратегического направления компании — «RWB Здоровье».

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