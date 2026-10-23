CORE.XP: сроки ввода новых дата-центров в Московском регионе могут сдвинуться за 2029 год

Сроки ввода новых дата-центров в Московском регионе могут сдвинуться за 2029 г. Об этом CNews сообщили представители CORE.XP.

Рынок коммерческих центров обработки данных в Московском регионе проходит этап структурной перестройки. Устойчивый спрос на размещение оборудования сталкивается с ограниченной доступностью электрических мощностей, которая сдерживает строительство новых объектов. В этих условиях определяющим фактором развития становится не только наличие площадки, но и возможность обеспечить ее надежным энергоснабжением. Девелоперы и операторы пересматривают энергетические решения, а часть спроса постепенно перераспределяется в регионы.

По оценке аналитиков CORE.XP, среднегодовая потребность в мощности ЦОД в Москве и Московской области составляет около 70 МВт, тогда как доступное предложение остается крайне ограниченным. В 2026 г. ряд новых проектов получил отказы в заключении договоров на технологическое присоединение: свободные мощности либо уже используются, либо зарезервированы крупными участниками рынка на 2026–2028 гг. Это ограничивает реализацию новых крупных объектов и увеличивает неопределенность сроков их запуска.