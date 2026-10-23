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Аналитики назвали популярные модели смартфонов в Тульской области

В 2026 г. туляки предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в ценовом диапазоне выше среднего. При этом в сегменте кнопочных телефонов на лидирующих позициях как зарубежные, так и российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные оператора, в целом абоненты из Тульской области всё чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась ещё на 1,3% и составила 90,6%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет китайский Xiaomi. Вторую строчку занимает Apple, на третьем месте — Samsung. Всего для звонков и выхода в интернет в области используют более 200 брендов смартфонов.

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Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Тульской области можно встретить с Apple iPhone 11. На второй и третьей позиции — iPhone 15 и iPhone 16 Pro Max. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты как зарубежных, так и российских брендов: зачастую клиенты оператора звонят по Nokia 1202, Fontel FP200 и INOI 101.

«Можно бесконечно спорить о том, смартфонам каких брендов стоит отдавать предпочтение. Но в действительности идеального смартфона для всех не существует: у каждого свой бюджет и ожидания от устройства. Наша задача — чтобы выбор не упирался в ассортимент. Поэтому в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota во всех городах области представлены и флагманы, и проверенные популярные модели, и практичные кнопочные телефоны», — сказал Александр Шиленков, директор «МегаФона» в Тульской области.

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