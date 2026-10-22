Вышел пакет обновлений российской комплексной системы 3D-проектирования Model Studio CS

«СиСофт Девелопмент» сообщает о выпуске Service Pack 2 для российской комплексной системы 3D-проектирования Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив». Обновление расширяет возможности работы с информационными моделями и инженерными данными и дополняет инструменты анализа проектных решений. Service Pack 2 охватывает всю линейку продуктов Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «СиСофт Девелопмент».

В «CADLib Модель и Архив» расширены возможности инструмента «Отчет об изменении модели»: теперь пользователи могут выбирать структуру отчета и включать в него дополнительные параметры. Еще одно изменение касается связей объектов: при выделении объекта в списке связей теперь отображается наименование координатной сетки.

В «Model Studio CS Строительные решения» оптимизирована команда «Добавить прорезаемую поверхность», используемая при формировании проемов. Изменения коснулись и обработки металлопроката, созданного по полилинии, а также маркеров вырезания объема. В «Model Studio CS Кабельное хозяйство» улучшен алгоритм подсчета длины кабеля от разделителя, доработаны инструменты создания разрезов и сечений трасс. Для удаления заглушек на кабельных трассах, созданных по технологии миникаталогов, появилось отдельное диалоговое окно.

В «Model Studio CS ЛЭП» добавлены новые функции: импорт зон запрета в табличном редакторе профиля и экспорт данных о проводах в Excel. Кроме того, уточнены расчеты площадей вырубки насаждений с учетом перспективного роста деревьев; внесены изменения в работу с опорами в файлах предыдущих версий программы, геологическими данными, а также в отображение кабельных вставок на профиле.

В части общего функционала программного комплекса изменены механизмы защиты параметров при синхронизации с библиотекой стандартных компонентов, построения 3D-примитива «Вытягивание по сечению (Траектория)» и публикации штриховки в составе геометрии параметрических объектов. В менеджере библиотек стандартных компонентов оптимизировано отображение списка значений категории объекта во внутреннем редакторе свойств (параметр SYS_OBJECT_CATEGORY).

Установка Service Pack 2 не требует удаления ранее установленных версий ПО, изменения текущих настроек или обновления баз данных.

Пакет обновлений предоставляется пользователям с действующей подпиской.

Продукты линейки Model Studio CS доступны по постоянной лицензии и по лицензиям сроком на один или два года. Приобрести ПО и получить консультацию по обновлению можно у авторизованных партнеров АО «СиСофт Девелопмент» или направив запрос через сайт компании.

Model Studio CS – отечественная ТИМ-система, охватывающая все разделы проектирования и позволяющая заменить зарубежные системы проектирования в строительстве. Все программы линейки Model Studio CS включены в Единый реестр отечественного ПО.