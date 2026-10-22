Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создал мессенджер «МЫС»

Ученик девятого класса московской школы № 1329 Андрей Деуленко разработал децентрализованный мессенджер «МЫС», который передает сообщения напрямую между компьютерами, без серверов и посредников. Проект создан в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

В мире, где приватность все чаще ощущается как хрупкая ценность, даже школьный проект способен звучать как тихий, но уверенный протест против бездумного доверия централизованным сервисам. Именно таким стал мессенджер «МЫС»: он не полагается на серверы крупных компаний, а строит связь напрямую между двумя компьютерами через надежный защищенный протокол удаленного доступа. Вместо того чтобы отправлять сообщения в облако, программа доставляет их в локальный файл на машине собеседника — и делает это в зашифрованном виде. Такой подход дает пользователям не иллюзию приватности, а реальный контроль над собственными данными: нет центрального хранилища, нет посредников, нет единой точки отказа.

«Мне не нравится идея, что мои сообщения где-то хранятся и кому-то доступны. Я хотел сделать так, чтобы переписка оставалась только между мной и собеседником — и чтобы для этого не нужно было быть экспертом по безопасности», — сказал Андрей Деуленко, автор проекта, ученик девятого класса школы № 1329.

Реализовать эту задумку Андрею помог научный руководитель — преподаватель Детского технопарка «Альтаир» Артем Борисов. Он не просто подсказал нужные инструменты, но помог выстроить логику проекта так, чтобы за каждым техническим решением стояла понятная цель. В основе «МЫС» оказался продуманный набор технологий: язык программирования Python, библиотека для работы с защищенным протоколом удаленного доступа, инструмент для создания интерфейса, облегченная база данных для хранения контактов и текстовый формат для настроек. Даже упаковка приложения в исполняемый файл стала частью учебного пути — ведь настоящий продукт должен быть не только рабочим, но и удобным для пользователя.

«Андрей не пытался изобрести новый протокол — он грамотно использовал проверенный временем защищенный протокол удаленного доступа. Это признак зрелости разработчика: умение опираться на надежные инструменты и честно видеть ограничения своего решения. Мы специально проговаривали и слабые места: настройку сервера, работу за преобразователем сетевых адресов, безопасность устройств. Такой взгляд на проект — тоже важный профессиональный навык», — отметил Артем Борисов, научный руководитель проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Для самого Андрея работа над «МЫС» стала не просто упражнением в программировании, а полноценным погружением в мир разработки: от проектирования архитектуры до сборки дистрибутива. Он учился видеть систему целиком, учитывать требования пользователей и принимать компромиссы — то есть делать ровно то, что отличает инженера от любителя. Сейчас работа готовится к публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее».

«Мы в университете стараемся создать среду, где у школьников есть возможность не просто изучать теорию, а пробовать, ошибаться и доводить свои идеи до работающего результата. Именно такие ребята, умеющие самостоятельно ставить цель и находить пути ее достижения, завтра будут определять облик отечественной технологической сферы. И мы рады, что Детский технопарк «Альтаир» становится для них надежной точкой опоры на этом пути», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.