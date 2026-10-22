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Телеком Интернет-доступ
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В Чувашии ускорили интернет в аэропорту Чебоксар

На территории всего аэровокзала столицы Чувашии стала доступна скорость загрузки мобильных данных до 180 Мбит/c. Второй этап расширения телеком-инфраструктуры здесь провела техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Международный аэропорт Чебоксар за последние три года прошел масштабную реконструкцию. Только в сентябре завершилось обновление перрона и рулежной дорожки. Параллельно шло усиление покрытия сети 4G: основные работы провели в конце 2024 г., а к осени 2026 г. инженеры оператора дополнительно охватили восточную часть здания, включая зону паспортного контроля.

«Воздушная гавань Чебоксар является важнейшим транспортным хабом Чувашии и Поволжья. По итогам прошлого года пассажиропоток здесь достиг 645 тысяч человек и продолжает расти. Чтобы сеть справлялась с пиковыми нагрузками, наши специалисты задействовали средний диапазон частот. Такое решение обеспечивает оптимальную емкость сети и стабильный доступ к цифровым сервисам во всем терминале — от стоек регистрации до залов ожидания», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.

Как показывают большие данные оператора, ежемесячно пассажиры в аэропорту используют уже до 2,5 Тбайт интернет-данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,2 млн раз посмотреть фильм «Экипаж» в разрешении для смартфона. Кроме того, перед вылетом часто звонят близким — за месяц абоненты суммарно проговаривают 24,5 тыс. минут.

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