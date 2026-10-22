У 19 млн россиян уже есть цифровой профиль авто в «СберБанк Онлайн». Таким образом, Сбербанк объединяет владельцев почти 40% от общего числа легковых автомобилей в стране – по статистике, всего легковых авто 47,7 млн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка: «Сегодня уже 19 млн автомобилей заведено в раздел «Авто» — это точка входа в экосистему «Сбера» для автомобилистов. Там собраны самые важные и популярные для автомобилиста сервисы, поэтому клиенты ими часто пользуются. Это демонстрирует важность системной работы с клиентским опытом: цифровые сервисы «Сбера» сопровождают человека на протяжении всего периода взаимодействия с автомобилем, от мысли о покупки до сделки, страховки, обслуживания и последующей продажи».

Суммарно аудиторию автомобилистов среди своих клиентов Сбербанк оценивает в 50 млн человек – это практически каждый второй клиент банка, всего их 110 млн. 50 млн человек пользуются сервисами, связанные с экосистемой Сбера для автолюбителей. Самая востребованная опция – оплата заправки авто, для этого продукты «Сбера» регулярно используют больше 37 млн клиентов. Более 14 млн периодически оплачивают услуги автомоек, 12 млн платят за городские и частные парковки, а около 10 млн — за проезд по платным дорогам.

Раздел «Авто» в «СберБанк Онлайн» содержит цифровой профиль автомобиля. В нём водитель может в несколько этапов оплачивать штрафы и платные дороги, оформлять и продлевать страховку, записываться на ТО в проверенных дилерских центрах и СТО, узнать рыночную стоимость машины, продать автомобиль и купить новый. Там же он получает доступ к эксклюзивным предложениям экосистемы Сбербанка для автолюбителей.