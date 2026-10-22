Треть запросов внешних ИИ к БКС связана с управлением брокерским счетом

На работу с брокерскими счетами частных инвесторов приходится около 31% обращений от внешних ИИ-ассистентов к инфраструктуре «БКС Мир инвестиций». Такие данные показал анализ использования сервиса по подключению брокерского счета к ИИ, включая ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code, Qwen Code, Gemini и других. Под управлением брокерским счетом подразумеваются получение данных о портфеле, доступных лимитах, истории операций и собственных сделок, а также просмотр, создание, изменение и отмена торговых заявок. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Сервис для подключения брокерского счета к внешним ИИ-ассистентам БКС запустил в конце августа 2026 г. С момента запуска к нему подключились более 3 тыс. клиентов. Сейчас сервис обрабатывает около 600 тыс. обращений в день.

Самый распространенный сценарий у пользователей на данный момент – получение текущих рыночных котировок (57% обращений). Еще 8% приходится на просмотр истории цен (свечи), а 4% – на поиск финансовых инструментов и дополнительные данные для торговли: биржевой стакан, статус и расписание торгов, сведения для маржинальной торговли.

«Инвесторы начинают с простого: проверяют, как ИИ-ассистент работает с котировками и графиками, а затем используют его для анализа портфеля и работы с заявками. Ценность сервиса в том, что все происходит в одном диалоге: можно спросить ассистента, что изменилось в портфеле за неделю, сравнить несколько бумаг и тут же выставить заявку, не переключаясь между приложениями. Именно такие сценарии, на наш взгляд, будут быстрее всего набирать популярность. При этом все решения о сделках остаются за человеком», – сказал Владислав Бабиев, руководитель продукта торгового API «БКС Мир инвестиций».

Сервис позволяет работать со счетами и рыночной аналитикой в режиме живого диалога с ИИ-ассистентом, который напрямую подключается к инфраструктуре БКС. Писать код или разрабатывать отдельную программу для этого не требуется. Сервис использует торговый API и работает с ИИ-инструментами, поддерживающими MCP – стандарт, который позволяет ИИ обращаться к внешним данным и функциям. Для подключения инвестор выпускает в личном кабинете «БКС цифровой ключ» – refresh-токен, а затем указывает в настройках своего ИИ токен и адрес MCP-сервера БКС. Передавать ключ в сообщениях ИИ-ассистенту не нужно.

При выпуске токена клиент выбирает уровень доступа: только чтение данных или чтение и торговые операции. С токеном только для чтения формирование заявок недоступно. Любое торговое поручение требует отдельного подтверждения инвестора перед выполнением.