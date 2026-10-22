Старшее поколение стало чаще искать психологическую помощь в интернете

В сентябре число пользователей старше 65 лет популярных онлайн-сервисов подбора психологов выросло на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных об интернет-трафике абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Старшее поколение оказалось единственной возрастной группой, в которой увеличилось количество посетителей онлайн-сервисов психологической помощи. Основную аудиторию таких платформ все еще составляют россияне 35–44 лет (41%), следом идут россияне 25–34 лет (26%). Ещё 20% посетителей приходится на возрастную категорию 45–54 года.

Мужчины также стали активнее пользоваться психологическими сервисами: в сентябре объем их интернет-трафика на таких платформах вырос на 12%. Особенно заметную динамику продемонстрировали мужчины 35–44 лет — они увеличили потребление трафика на 22%. При этом женщины по-прежнему составляют большинство пользователей таких платформ — 55%

По числу пользователей психологических сервисов лидируют Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области. При этом в сентябре аудитория таких платформ выросла в нескольких регионах: в Пензенской области — на 11%, Краснодарском крае — на 9%, Адыгее — на 4%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 2%, Москве и Московской области — на 1%.

Параллельно россияне стали активнее потреблять информационный контент о психологии. Суммарный объем интернет-трафика на тематические медиа в сентябре вырос на 7% по сравнению с августом. Наиболее заметную динамику показали подростки 14–17 лет и пользователи старше 65 лет: в обеих возрастных группах объем трафика увеличился примерно на 35%. Среди молодёжи 18–24 лет рост составил 33%.