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Система управления доходами авиакомпаний ORS RMS внесена в реестр российского ПО

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации, объявила о включении системы управления доходами для авиакомпаний ORS RMS в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись №35529 внесена на основании решения экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

ORS RMS — система управления доходами для авиакомпаний, использующая мощные аналитические и предиктивные инструменты для роста продаж и маржинальности бизнеса. Решение позволяет принимать аргументированные решения на базе легко настраиваемых графиков, отчётов и бизнес-правил, исходя из специфики конкретного перевозчика.

Система построена на гибкой архитектуре и включает модули динамического ценообразования как для авиаперевозок, так и для дополнительных услуг. Модули прогнозирования спроса и анализа клиентского поведения используют нейросетевые модели и современные методы машинного обучения.

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Ключевые возможности ORS RMS: гибкие бизнес-правила. Быстро и гибко настраиваемые автоматические триггеры, влияющие на ценообразование; управляемая модель прогнозирования. Эффективные прогнозные графики на основе ретроспективы данных, с возможностью ручной и автоматической настройки параметров для управления алгоритмами; быстрый анализ ценовой политики конкурентов. Фиксация ценовых изменений и оперативная адаптация к конкурентной среде; удобный дизайн. Наглядные гибко настраиваемые графики и отчеты, пользовательские интерфейсы, основанные на UX/UI-исследованиях.

ORS RMS помогает перевозчикам максимизировать доходы от пассажирских перевозок за счёт определения оптимальных пределов продаж по классам бронирования и динамического управления тарифами.

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