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Сергей Погорелов назначен заместителем генерального директора «Флаувау»

Сергей Погорелов переходит с должности директора по клиентскому маркетингу на позицию заместителя генерального директора. После перехода Сергея на новую должность операционное управление маркетингом возьмет на себя CMO «Флаувау» Олег Егоров. Об этом CNews сообщили представители «Флаувау».

Позиция заместителя генерального директора появилась в компании впервые. По мере роста «Флаувау» рассматривает возможности запуска новых продуктов и сервисов. Для координации этих направлений и реализации долгосрочной стратегии компания решила выделить отдельную управленческую роль.

На новой позиции Сергей будет отвечать за разработку стратегии маркетплейса, развитие действующих и запуск новых бизнес-направлений, а также повышение их операционной эффективности.

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Пресс-служба «Флаувау»
Сергей Погорелов назначен заместителем генерального директора «Флаувау»
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«Новая должность позволяет мне работать над развитием Флаувау на уровне всего бизнеса, а не отдельного направления. Моя главная задача — находить новые возможности для роста компании и превращать стратегические идеи в конкретные бизнес-результаты», — сказал Сергей Погорелов.

Сергей присоединился к «Флаувау» в 2021 г. в качестве руководителя направления партнерских интеграций. В 2024 г. он занял должность директора по клиентскому маркетингу компании. За это время он провел системную трансформацию этого направления: перестроил команду, пересмотрел подходы к управлению, повысил операционную эффективность и оптимизировал расходы. Показатель Top of Mind бренда в ключевой категории вырос в 2,5 раза за несколько лет.

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