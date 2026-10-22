restore: привез в Россию складной iPhone Duo — новинку уже можно увидеть во флагманском магазине на Неглинной

Сеть магазинов техники и электроники restore: привезла iPhone Duo, первый складной смартфон Apple. Устройство доступно для знакомства во флагманском магазине сети по адресу: Москва, ул. Неглинная, 8/10. Новинка появилась в России за два дня до мирового старта продаж, который Apple назначила на 23 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители restore:.

iPhone Duo — это самая ожидаемая новинка сентябрьской презентации Apple и первый складной смартфон в истории бренда. В сложенном виде это компактный телефон, которым удобно пользоваться одной рукой, в разложенном устройство с большим экраном для работы, видео и игр. По данным Apple, в раскрытом виде это самый тонкий iPhone в истории компании.

Розничные цены на модели iPhone Duo в магазинах restore: iPhone Duo 256 ГБ eSIM – 399 990 руб.; iPhone Duo 512 ГБ eSIM – 449 990 руб.; iPhone Duo 1 ТБ eSIM – 529 990 руб.

Внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма примерно на 50% больше, чем у iPhone 18 Pro Max, внешний 5,4 дюйма. Оба экрана поддерживают ProMotion и Always On, пиковая яркость на улице достигает 3000 нит. Покрытие nano-texture снижает блики и делает линию сгиба менее заметной. Корпус выполнен из титана, шарнир состоит более чем из 100 деталей, смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

В основе iPhone Duo тот же чип A20 Pro, что и во флагманских iPhone 18 Pro, с системой охлаждения на базе испарительной камеры. Устройство получило две камеры по 48 МП, основную и сверхширокоугольную, а также съемку видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду в Dolby Vision. Аккумуляторы расположены в каждой из половин корпуса: в смешанном режиме смартфон воспроизводит видео до 24 часов. Разблокировка происходит по отпечатку пальца Touch ID, встроенному в боковую кнопку.

Смартфон работает на iOS 27, адаптированной под складной формат. Впервые на iPhone появился режим Split View – два приложения можно открыть рядом на одном экране. iPhone Duo доступен в двух цветах star white и night sky и четырех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство работает только с eSIM.

«Мы стремимся давать нашим покупателям возможность первыми познакомиться с главными новинками Apple. iPhone Duo - долгожданное устройство, которое важно подержать в руках и лично испытать этот новый опыт использования складного смартфона. Новый форм фактор в линейке Apple привлекает огромное внимание, поэтому мы рады, что оценить новый смартфон уже сейчас можно в нашем флагмане на Неглинной в Москве. В скором времени список магазинов с демо устройствами расширится», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group.

Посмотреть и протестировать iPhone Duo можно во флагманском магазине restore: по адресу: Москва, ул. Неглинная, 8/10. Выдача предзаказов начнется 28 октября 2026 г. Позднее телефоны поступят в свободную продажу.

Для клиентов Inventive Retail Group действует единая программа лояльности EGO: бонусы, накопленные при покупке техники в restore:, можно потратить в других брендах группы от спортивной одежды до товаров для дома.

Все устройства, продающиеся в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Проверить подлинность можно по номеру IMEI на сайте apple.com.