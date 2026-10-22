Половина россиян готовы постоянно носить умное устройство для контроля за здоровьем

Более половины опрошенных россиян (50,8%) готовы постоянно носить удобное устройство, которое достаточно точно отслеживает основные показатели здоровья. В опросе страхового брокера Mains приняли участие 1215 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов России. Об этом CNews сообщили представители Mains.

Сейчас умными часами для наблюдения за здоровьем пользуются 22,8% респондентов, фитнес-браслетами — 17,5%, тонометрами — 11,4%. Почти 30% никогда не пользовались устройствами или приложениями для контроля здоровья. При этом 32,8% опрошенных скорее согласились бы постоянно носить удобный и достаточно точный гаджет, еще 18% однозначно готовы к этому.

При выборе гаджетов наименьшим доверием пользуются недорогие устройства малоизвестных брендов с маркетплейсов и мобильные приложения без специальных датчиков. Наибольшее доверие вызывают домашние медицинские приборы и специализированные датчики. При этом умные кольца и фитнес‑браслеты оцениваются примерно одинаково и уступают по надежности умным часам известных брендов, а также классическим тонометрам и пульсоксиметрам. Что касается проверки достоверности данных, то ключевым фактором для 30% пользователей выступает доверие к бренду или производителю, 25% обращают внимание на статус устройства как медицинского.

Среди показателей, которые участники уже отслеживают или хотели бы регулярно отслеживать, лидирует физическая активность — ее выбрали 27%. Далее следуют уровень стресса (25,9%) и давление (22,3%). Вес и состав тела интересуют 15,6% опрошенных, пульс — 13,3%. При этом уровень глюкозы и холестерин особенно интересны возрастной группе 36–55 лет, что отражает запрос на мониторинг хронических заболеваний. Активнее всего устройствами интересуются мужчины (около 65% выборки) и молодежь в возрасте 18–35 лет. Однако именно в возрастной группе 46–55 лет наблюдается наиболее критичное отношение к точности показателей: эти пользователи чаще сравнивают данные гаджетов с медицинскими приборами и советуются с врачами.

«Главная проблема заключается в том, что данные, получаемые с гаджетов, нужно системно аккумулировать. Только так можно сформировать единую картину здоровья по ключевым параметрам. Если бы в стране была создана такая система, это позволило бы существенно сэкономить ресурсы системы здравоохранения. Врачи первичного звена обычно тратят несколько приемов на сбор информации о пациенте и формирование анамнеза. Сейчас пользователи обращаются к данным ситуативно и не занимаются их консолидацией. Причина не только в недостаточной мотивации, но и в отсутствии единой платформы, способной принимать, хранить и обрабатывать такие сведения. Поэтому для эффективной профилактики необходима государственная инициатива и поддержка частных проектов с потенциальным госучастием. В этом случае пациенты будут четко понимать, для чего ведут мониторинг здоровья, а врачи — экономить время и ресурсы при сборе первичных данных», — сказал Павел Озеров, CEO Mains Кубики.

Анализ данных с гаджета участники чаще всего готовы доверить лечащему врачу — этот вариант выбрали 22%. Самостоятельно анализировать информацию предпочли бы 18,1%, поручить ее специализированному медицинскому сервису — 14,3%, производителю устройства — 13,4%.

Передавать данные с медицинского гаджета страховой компании или оператору ДМС ради персональных рекомендаций по здоровью готовы или скорее готовы 34,7% опрошенных. Отрицательные к этому отнеслись в сумме 55%, еще 10,3% согласились бы передавать только обезличенные данные.

Делиться сведениями о здоровье с работодателем не готовы 46% участников. Еще 24,5% допускают передачу только общей информации о рисках для здоровья, 23,6% — только обезличенных данных. Любые данные готовы предоставить 5,8% респондентов.