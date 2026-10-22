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«Некстби» представила подход к использованию цифрового двойника

Наталья Рудик, директор по продуктам ERM и BPM компании «Некстби», представила подход к использованию цифрового двойника, который позволяет перейти от разрозненных данных предприятия к обоснованным управленческим решениям. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

В основе подхода лежит виртуальная операционная модель предприятия, объединяющая данные из учетных, финансовых, производственных и складских систем. Этот цифровой двойник выстраивает замкнутый контур от источников данных и подготовки информации через моделирование процессов и расчет сценариев к принятию решений и контролю результата. Его особенностью является связка инструментов процессной аналитики и моделирования бизнес-процессов.

Process Mining на основе журналов событий восстанавливает фактические маршруты выполнения процессов, выявляет временные и ресурсные затраты, повторные действия и отклонения, а моделирование в нотации BPMN 2.0 дает возможность описывать структуру и логику процессов, а также проводить симуляцию различных сценариев. Это позволяет сравнивать текущую конфигурацию процесса с альтернативами – изменениями в параметрах или процедурах. Также появляется возможность оценивать влияние таких преобразований на ключевые показатели эффективности, такие как выпуск и выполнение плана, загрузку ресурсов, запасы и дефициты, операционные затраты, а также ожидания и простои.

Отдельное внимание уделяется переводу операционных изменений в финансовые последствия. Каждое изменение параметра связывается с экономикой через последовательность причинно-следственных звеньев: доступность сырья влияет на стабильность его подачи и выпуск продукции, уровень запасов – на потребность в оборотном капитале, простои и режим работы – на себестоимость, изменение мощности – на сравнение вариантов вложений OPEX и CAPEX. При этом расчёт P&L формируется только при наличии согласованных цен, нормативов затрат, правил учета и учетных ограничений спроса.

Цифровой двойник также предусматривает единый контур управления, связывающий операционную модель предприятия с управлением рисками, мероприятиями, KPI и финансовым результатом. Решение оценивается не только по процессу, но и по рискам – дефициту, простоям, нарушениям сроков и росту затрат, а также по исполнению корректирующих и предупреждающих мероприятий и динамике план-факт. Фактический результат при этом возвращается в модель для ее корректировки, замыкая контур.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ценность цифрового двойника предприятие видит на конкретных показателях: количестве и длительности эпизодов дефицита, выполнении плана, простоях, уровне запасов, отклонении плана от факта, времени подготовки решения и экономическом эффекте по утвержденной методике.

«Наш подход предполагает использование цифрового двойника в качестве ядра управления. Этот инструмент помогает предприятиям настроить связи между элементами бизнес-процесса, учесть влияние одного этапа на другой и оценить все вводные и сценарии до принятия решения. Важную роль играет и то, что цифровой двойник учитывает лимиты и ограничения, позволяя оценить последствия управленческих решений еще до их реализации внутри компании, а также связывать операционные действия с экономикой и P&L», – сказала директор по продуктам ERM и BPM «Некстби» Наталья Рудик.

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