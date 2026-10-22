Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Нейросети вместо ручного переноса чертежей: как ГК «А101» автоматизирует проектирование монолитных плит

ГК «А101» выбрали два лучших решения на базе ИИ для проектирования железобетонных конструкций в рамках проекта «Техлаб Москва». Системы Contextmachine и AI Diagnost автоматизируют расчет армирования плит перекрытия и сокращают расход металла на стройке.

Задача: уйти от ручного переноса чертежей

При проектировании монолитного дома инженеры рассчитывают нагрузки на конструкции и получают цветные карты. На этих схемах видно, где плите перекрытия или фундаменту требуется дополнительное усиление арматурой.

Раньше проектировщикам приходилось вручную переносить эти расчеты в трехмерную цифровую модель здания. ГК «А101» поставила задачу автоматизировать этот этап. Разработка позволит ускорить выпуск рабочей документации и исключить лишний расход стали. Проекты Contextmachine и AI Diagnost были выбраны в программе «Техлаб Москва» Московского инновационного кластера. Победителей объявили на Московском стартап-саммите.

Заявки на участие подали более 1 200 специалистов из 53 регионов России. В основной этап прошли 50 команд. Три месяца они создавали ИИ-решения под запросы бизнеса вместе с ИТ-менторами и отраслевыми экспертами.

«Когда мы формулировали задачу, то рассчитывали закрыть ее силами одного подрядчика. В финале отбора мы увидели два сильных профильных решения, которые отлично дополняют друг друга в работе. Одно берет на себя оптическое распознавание карт нагрузок, а второе отвечает за оптимизацию расхода стали. В итоге мы поддержали сразу две команды. Для нас это сигнал, что в сфере искусственного интеллекта для строительства накоплен серьезный прикладной задел. Такие разработки уже готовы к внедрению в процессы крупного девелопера», — отметил Артем Чернов, директор по развитию информационных систем ГК «А101».

Решение: компьютерное зрение и подбор арматуры

Разработка еще одной команды-победителя – сервис, который формирует эффективную схему участков дополнительного усиления перекрытий на основе результатов прочностного расчета. Алгоритм классифицирует требования, строит геометрическую модель допустимых зон и с помощью дискретной оптимизации определяет конфигурацию стержней с минимальным расходом стали при заданных конструктивных ограничениях.

«На поиск наилучшего варианта армирования конструктор тратит 4-7 рабочих дней. Наш сервис сокращает этот этап до автоматизированного расчета, а готовый результат передается непосредственно в BIM-модель для дальнейшего оформления и выпуска документации. В рамках пилотного тестирования с ГК «А101» мы адаптируем систему под стандарты компании. Это на 3-7 дней сократит обработку одного корпуса с типовыми плитами», — прокомментировал Андрей Астахов, CTO Contextmachine.

startup_summit.jpeg

Программа команды AI Diagnost по тем же картам нагрузок подбирает арматуру под выделенные зоны. Система формирует готовую раскладку стержней с точным диаметром и длиной каждого элемента. Из всех вариантов алгоритм выбирает самый экономный по расходу металла и удобный для сборки на площадке.

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит
Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит Цифровизация

«При ручном подборе арматуры инженеры часто округляют значения и закладывают стержни с избыточным запасом. Это делается для экономии времени на сложных расчетах. Наша программа перебирает варианты укладки и находит баланс между расходом металла и простотой монтажа. Алгоритм выдает готовую схему с оптимальным набором диаметров и длин. Такое решение снижает расход на 15–25% массы металла. Сейчас на архивных проектах девелопера мы сверяем раскладку алгоритма с расчетами проектировщиков, чтобы зафиксировать точную экономию на каждом типе плит», — пояснили в AI Diagnost.

Москва последовательно развивает условия для взаимодействия бизнеса и научного сообщества. «Крупные компании формулируют задачи, требующие новых технологических решений, а исследователи предлагают подходы к их реализации. Такие форматы сотрудничества помогают применять научные разработки на практике и создавать решения, отвечающие актуальным потребностям бизнеса», — отметил Максим Власов, заместитель генерального директора Московского инновационного кластера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Правительство Великобритании: Мы понятия не имеем, сколько тратим на цифровую трансформацию

Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов

За геолокацией мигрантов через приложение «Амина» начнут следить за пределами Москвы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще