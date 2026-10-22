«М.Видео»: продажи складных смартфонов в России выросли на 23,7% за девять месяцев 2026 года

«М.Видео» оценила российский рынок складных смартфонов по итогам девяти месяцев 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR («АйСиЭмАр»), за рассматриваемый период в России было продано около 96 тыс. устройств с гибкими экранами на общую сумму 9,78 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. продажи увеличились на 23,7% в количественном и на 20,4% в денежном выражении, в очередной раз обновив общий рекорд. За девять месяцев 2025 г. объем рынка составлял около 78 тыс. устройств и 8,12 млрд руб. Таким образом, расходы покупателей на складные смартфоны за год выросли примерно на 1,66 млрд руб.

Сегмент продолжает демонстрировать положительную динамику, хотя темпы роста стали более умеренными: годом ранее продажи увеличивались на 44% в штуках и на 37,4% в деньгах.

Одновременно снизилась средняя цена проданного устройства. По итогам января–сентября 2026 г. она составила около 101,4 тыс. рублей против 104,2 тыс. рублей за аналогичный период 2025 г. Снижение на 2,7% сопровождалось опережающим ростом продаж в натуральном выражении относительно денежного.

Первое место по объему продаж в денежном выражении заняла Samsung. На втором месте расположилась Huawei, на третьем — Honor. В топ-5 крупнейших брендов также вошли Motorola и Xiaomi. Совокупно Samsung и Huawei обеспечили более 90% продаж складных смартфонов в деньгах.

В топ самых продаваемых складных смартфонов по итогам 9 месяцев вошли следующие модели: Samsung Galaxy Z Fold 7 512/12 ГБ F966 Dual/ESIM NFC 5G; Huawei Mate X7 512/16 ГБ Dual NFC LTE; Samsung Galaxy Z Fold 7 256/12 ГБ F966 Dual/ESIM NFC 5G; Samsung Galaxy Z Flip 7 512/12 ГБ F766 Dual/ESIM NFC 5G; Samsung Galaxy Z Flip 7 256/12 ГБ F766 Dual/ESIM NFC 5G

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Развитие складных смартфонов все больше связано с практической пользой формата: производители делают устройства тоньше и легче, совершенствуют конструкцию и возможности работы с большим экраном. Модели в формате книжки позволяют удобнее взаимодействовать с несколькими приложениями, документами и контентом, а компактные раскладушки предлагают полноразмерный экран в небольшом корпусе. Одновременно снижается средняя цена проданного устройства, что делает категорию доступнее и создает дополнительные предпосылки для расширения ее аудитории. Samsung сохраняет лидерство на российском рынке складных смартфонов по объему продаж в денежном выражении. Сильную позицию бренда поддерживает присутствие в обоих форматах — Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, которые отвечают разным пользовательским задачам. Активным игроком в сегменте также традиционно остается Huawei. Важным событием для категории стал и сентябрьский анонс первого складного смартфона Apple. На наш взгляд, появление еще одного крупного игрока способно привлечь к формату дополнительное внимание и усилить конкуренцию. При этом дальнейший рост сегмента, который несколько замедлился год к году, будет зависеть от того, насколько успешно производители смогут сочетать преимущества гибкого экрана с удобством повседневного использования, надежностью и привлекательной ценой».