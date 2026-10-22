Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» увеличил покрытие в Курганской области

«МегаФон» расширил карту покрытия в Курганской области — оператор запустил телеком-оборудование в селе Кропани. Теперь около 600 жителей населенного пункта, расположенного в 20 километрах от областного центра, получили доступ к стабильной голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили оборудование, которое сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение обеспечивает широкое покрытие территории села и одновременно с этим высокую скорость мобильного интернета. Пользователи смогут смотреть видео в высоком качестве, работать с электронной почтой и облачными сервисами, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Анализ использования трафика выявил закономерности в поведении новых абонентов. Пик интернет-активности в селе приходится на выходные: в субботу и воскресенье нагрузка на сеть возрастает на 20%. В то же время самым «разговорчивым» днем недели стала среда, когда пользователи чаще совершают голосовые звонки, решая рабочие и личные вопросы.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Теперь жители еще одного села Курганской области интегрированы в цифровое пространство. Высокая скорость интернета и стабильный сигнал позволят быть на связи с окружающими с миром, иметь доступ к современным цифровым сервисам, онлайн-образованию и государственным услугам», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее «МегаФон» увеличил территорию покрытия в Варгашинском, Сафакулевском и Щучанском округах Курганской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

CNews Analytics опубликовал новый Атлас «Импортозамещение»

Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще