«Купер» вывел на рынок собственную платформу для А/Б-тестов

Сервис доставки «Купер» запускает A/Б-платформу для бизнеса — отдельную платформу для проведения А/Б-экспериментов и проверки продуктовых, операционных, ML и рекламных гипотез. Ранее решение тестировалось партнерскими сервисами, теперь платформа станет доступна всем компаниям. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Через A/Б-платформу можно управлять тестами и метриками, следить за их корректностью и анализировать результаты. Например, среди сценариев — тестирование нового вида карточки товара, изменений в процессе оформления заказа, алгоритмов рекомендаций и логистических решений.

Платформа развивается внутри компании с 2021 г. Сейчас через нее проводится более 1 тыс. уникальных А/Б-тестов в год, с ней работают более 50 команд, а ежедневно рассчитывается свыше 900 метрик.

Для бизнеса A/Б-платформа — это не только программное решение. Купер берет на себя поддержку и развитие платформы, а также помогает с ревью экспериментов, обучением и сложными кейсами. Поэтому компаниям не нужно отдельно собирать команду для ее использования, как это может потребоваться при работе с open-source-решениями.

Отдельное внимание уделено безопасности данных. Платформа разворачивается в инфраструктуре клиента, а Купер не получает доступ к исходным данным компании. Скрипты работают только с агрегациями, а доступом к платформе управляет сам клиент. Решение является российским ПО и соответствует требованиям локализации данных и 152-ФЗ.