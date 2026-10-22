Каршеринг популярен среди молодежи и столичных жителей

Основная аудитория каршеринга — молодежь до 25 лет: на нее приходится 42% пользователей сервиса. Реже всего к аренде автомобиля прибегают люди старше 56 лет — их среди клиентов лишь 2%, рассказал старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка: «Портрет клиента каршеринга заметно отличается от портрета владельца личного автомобиля. Это прежде всего молодые люди до 25 лет — их среди пользователей каршеринга 42%, тогда как среди владельцев машин — лишь 11%. И это логично: для молодого человека, который еще не готов покупать и обслуживать автомобиль, каршеринг становится первым опытом за рулем и удобным способом решать повседневные задачи. При этом чем старше аудитория, тем сильнее люди тяготеют к личному автомобилю. В группе 26–35 лет — 27% владельцев своей машины против 16% любителей каршеринга, в 36–45 лет — 22% против 27%. А вот среди тех, кому 46–55 лет, каршерингом пользуются лишь 7% (личным авто — 20%), а среди людей 56 лет и старше — всего 2% (личным авто — 26%)».

Большая часть любителей каршеринга живет в Москве и Санкт-Петербурге. Среди клиентов сервиса 34% — из Москвы и Московской области, 10% — из Санкт-Петербурга, 56% — из остальных регионов. Для сравнения: среди владельцев личного авто столичные жители составляют лишь 15% и 4% соответственно, а 81% приходится на остальные регионы.

При этом каршерингом часто пользуются гости из других регионов: в Москве 50% клиентов — из своего региона, 17% — из Московской области, 3% — из Санкт-Петербурга и 30% — из других регионов. В Санкт-Петербурге 43% — из своего региона, 12% — из Москвы, 5% — из Московской области и 40% — из других регионов. В Краснодаре 64% клиентов — местные, 4% — москвичи, 28% — из других регионов; в Казани — 46% своих, 9% из Москвы, 4% из Московской области и 38% из других регионов; в Екатеринбурге — 60% своих, 5% москвичей и 32% из других регионов.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка: «Каршеринг — во многом столичная история. В Москве и Санкт-Петербурге сосредоточена значительная часть пользователей, и это объяснимо: плотная городская среда, развитая инфраструктура, альтернативы личному авто. Но интереснее другое: почти половина клиентов каршеринга в столицах — гости из других регионов. В Москве 30% пользователей приезжают из других субъектов, в Санкт-Петербурге — 40%. Человек приезжает по делам или в отпуск и берёт машину на месте. Для отрасли это важный сигнал: каршеринг — это не только городская мобильность, но и туристический и деловой сценарий, который стоит учитывать в стратегиях развития».