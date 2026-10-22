ИТ-специалисты чаще других рассчитывают получать от 150 тыс. руб. на пенсии

Ожидания россиян по уровню дохода на пенсии различаются в зависимости от сферы занятости, выяснили «СберНПФ» и сервис Р»абота.ру». Чаще других высокие запросы предъявляют специалисты ИТ и телекома: четверо из десяти хотят получать от 150 тыс. руб. Среди финансистов такую сумму озвучили 33%, среди работников образования и науки — 27%. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

Исследование проходило в октябре 2026 г. В опросе участвовали 3500 экономически активных респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Доля тех, кто хотел бы получать на пенсии свыше 150 тыс. руб. варьируется по отраслям. В транспорте и логистике на эту сумму рассчитывают 25% респондентов, в строительстве — 22%, в торговле — 19%, в производстве и агропроме — 15%.

В торговле, строительстве, транспорте и логистике, а также производстве и агропроме чаще ориентируются на будущий доход от 50 до 69 тыс. руб. Такой достаток ожидают по 35% работников торговли и строительства, 33% транспортников и логистов, 28% специалистов производств и агропрома.

Ольга Изюмова, генеральный директор «СберНПФ», партнер «СберИнвестиций»: «Чем выше доходы и востребованность специалистов на рынке, тем больший уровень дохода они ожидают после завершения карьеры. Так, среди работников ИТ и телекома 40% рассчитывают на сумму свыше 150 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди всех отраслей. Сегодня компании все чаще предлагают опции, которые помогают командам создавать пенсионный капитал. С начала 2026 г. сотрудники вместе с работодателями на 23% увеличили вложения в корпоративные пенсии в «СберНПФ». Больше всего денег в пенсионные копилки сотрудников направили компании финансового сектора, энергетики и ИТ. При этом важно, чтобы люди знали о таких возможностях и активно ими пользовались. Помочь в этом мог бы запуск обязательного информирования со стороны работодателей».