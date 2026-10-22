Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-специалисты чаще других рассчитывают получать от 150 тыс. руб. на пенсии

Ожидания россиян по уровню дохода на пенсии различаются в зависимости от сферы занятости, выяснили «СберНПФ» и сервис Р»абота.ру». Чаще других высокие запросы предъявляют специалисты ИТ и телекома: четверо из десяти хотят получать от 150 тыс. руб. Среди финансистов такую сумму озвучили 33%, среди работников образования и науки — 27%. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

Исследование проходило в октябре 2026 г. В опросе участвовали 3500 экономически активных респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Доля тех, кто хотел бы получать на пенсии свыше 150 тыс. руб. варьируется по отраслям. В транспорте и логистике на эту сумму рассчитывают 25% респондентов, в строительстве — 22%, в торговле — 19%, в производстве и агропроме — 15%.

В торговле, строительстве, транспорте и логистике, а также производстве и агропроме чаще ориентируются на будущий доход от 50 до 69 тыс. руб. Такой достаток ожидают по 35% работников торговли и строительства, 33% транспортников и логистов, 28% специалистов производств и агропрома.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ольга Изюмова, генеральный директор «СберНПФ», партнер «СберИнвестиций»: «Чем выше доходы и востребованность специалистов на рынке, тем больший уровень дохода они ожидают после завершения карьеры. Так, среди работников ИТ и телекома 40% рассчитывают на сумму свыше 150 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди всех отраслей. Сегодня компании все чаще предлагают опции, которые помогают командам создавать пенсионный капитал. С начала 2026 г. сотрудники вместе с работодателями на 23% увеличили вложения в корпоративные пенсии в «СберНПФ». Больше всего денег в пенсионные копилки сотрудников направили компании финансового сектора, энергетики и ИТ. При этом важно, чтобы люди знали о таких возможностях и активно ими пользовались. Помочь в этом мог бы запуск обязательного информирования со стороны работодателей».

sb1.jpg

Желаемый размер дохода после завершения карьеры по отраслям

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026

Дмитрий Ткачев, Curator: Пришло время считать деньги, потраченные на защиту от взлома

Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще