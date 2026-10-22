«Газинформсервис» и «Гигант» подтвердили совместимость решений для защиты рабочих мест до запуска ОС

«Гигант — Комплексные системы», российский производитель вычислительной техники, и «Газинформсервис», разработчик решений для информационной безопасности, расширяют возможности создания защищенных рабочих мест на базе отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант — Комплексные системы».

Компании подтвердили совместимость рабочей станции «Гигант ГКС-777» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader. Для бизнеса и государственных организаций это возможность выстраивать защиту рабочих мест начиная с момента включения компьютера, еще до запуска операционной системы.

Специалисты обеих компаний провели совместные испытания SafeNode System Loader с рабочей станцией серии ГКС-777. Тестирование подтвердило корректность совместной работы оборудования и средства защиты. По его итогам выдан бессрочный сертификат совместимости.

Технологическая независимость корпоративной и государственной инфраструктуры опирается на совместную работу российских производителей оборудования и разработчиков ПО. Для организаций важны доступность совместимых продуктов, возможность выбирать конфигурации под собственные задачи и тиражировать их в масштабе предприятия. Проверка взаимодействия аппаратной платформы и средств безопасности помогает учитывать эти требования еще до начала массового внедрения.

SafeNode System Loader встраивается в микропрограмму UEFI BIOS и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа на этапе загрузки компьютера до старта операционной системы. Продукт поддерживает двухфакторную аутентификацию пользователей до загрузки ОС, контроль целостности UEFI и заданных файлов, блокировку запуска нештатной операционной системы, в том числе с внешних носителей.

«Предприятия выбирают вычислительную технику на годы вперед. Для них принципиальны свобода выбора операционных систем и средств защиты, предсказуемость внедрения и возможность развивать инфраструктуру по собственному плану. Поэтому мы последовательно расширяем перечень российских решений, с которыми совместимо оборудование Гигант. Партнерство с „Газинформсервисом“ позволяет закладывать доверенную загрузку в архитектуру рабочего места и формировать проверенные конфигурации для крупных проектов в бизнесе и государственном секторе», – отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант — Комплексные системы».

SafeNode System Loader допускает программную установку без вскрытия корпуса компьютера. При использовании сервера «Блокхост-Сеть 4» доступны централизованная установка и управление средством защиты, сбор событий аудита и их передача в систему мониторинга информационной безопасности. Эти возможности помогают администрировать защиту на большом числе рабочих мест.

«Попытка запустить компьютер с внешнего носителя не должна становиться способом обхода правил доступа к корпоративным данным. Поэтому важно проверять пользователя и целостность заданных компонентов еще до старта операционной системы, а загрузку нештатной ОС — блокировать. Подтвержденная совместимость SafeNode System Loader с ГКС-777 дает заказчикам проверенное сочетание оборудования и средства защиты для проектов обновления рабочих мест. При использовании «Блокхост-Сеть 4» развертыванием и настройками можно управлять централизованно. Это позволяет включать доверенную загрузку в стандарт оснащения рабочих мест и применять единые настройки защиты при дальнейшем расширении парка компьютеров», — отметил Константин Хитрово, менеджер по продукту SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».

Рабочая станция «Гигант ГКС-777» включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, а SafeNode System Loader входит в Единый реестр российского программного обеспечения.

Результаты испытаний могут быть использованы при подготовке технических требований, обновлении парка и оснащении новых подразделений. Организации получают возможность заранее включить доверенную загрузку в технические требования к рабочим станциям и применять согласованный подход к защите при дальнейшем расширении инфраструктуры.